»I chok. Lamslået. Hvad skete der lige dér?«

B.T.s håndboldkommentator Johnny Kokborg dumpede danskere på stribe, da Danmark led et choknederlag til Japan med cifrene 26-27 i et halvtomt Jyske Bank Boxen i Herning.

Johnny Kokborg er dog heller ikke i tvivl om, at det her er et nederlag, som ikke kun chokerer håndbolddanmark.

»Først og fremmest er der ingen grund til at pakke nederlaget ind. Det var et kæmpe chok, der kommer til at give genlyd i hele håndboldverdenen. Norge sidder sikkert og griner af danskerne. Et af de mest overraskende nederlag de senere år. Danmark var kæmpe, kæmpe favoritter. Det kan man bare ikke løbe fra,« siger B.T.s håndboldkommentator og fortsætter:

Danmarks landstræner Jesper Jensen og assisterende landstræner Lars Jørgensen under VM-kampen mellem Danmark og Japan i mellemrunde gruppe 3 under IHF verdensmesterskabet i kvindehåndbold i Jyske Bank Boxen i Herning, torsdag den 7. december 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Danmarks landstræner Jesper Jensen og assisterende landstræner Lars Jørgensen under VM-kampen mellem Danmark og Japan i mellemrunde gruppe 3 under IHF verdensmesterskabet i kvindehåndbold i Jyske Bank Boxen i Herning, torsdag den 7. december 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det var et mentalt kollaps af det hold, vi troede, var videre fra de her børnesygdomme. Det bekymrer mig mere, end hvad landstræneren giver udtryk for. Det lugter af en klar strategi for at undgå panik fra ham. Og det er også fair nok, han skal gøre det bedste for sit hold, men for mig satte det en stor dæmper for den danske VM-drøm.«

Til trods for en forfærdelig optræden mod Japan, er der stadigvæk gode muligheder for en fantastisk dansk slutrunde.

Det er nemlig stadig Danmark, der selv kan afgøre egen skæbne:

»Danmark har det hele i egne hænder stadigvæk. Det er den gode nyhed. Men nu har tvivlen igen sat sig i den kollektive bevidsthed hos holdet. Der venter et stort mentalt arbejde. For Danmark skal blæse Polen ud af Herning på lørdag. Det skylder de fansene - og det skylder de dem selv,« slutter Johnny Kokborg.