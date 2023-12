»Det er gået i hundene på rekordtid.«

Den 39-årige håndboldplaymaker Morten Olsen er blevet fyret i GOG. Det erfarede B.T. tidligere.

Den tidligere landsholdsstjerne storspillede i sidste sæson det danske mesterskab hjem til GOG, og de to parter besluttede derfor i april at forlænge aftalen med et år.

Morten Olsens situation har altså taget en absurd drejning siden april ifølge B.T.s håndboldkommentator, Johnny Kokborg.

»Wow, det er altså en kæmpe bombe det her. Morten Olsen har været en kæmpe profil i længere tid for fynboerne.«

»Men siden det tumultariske forløb med ansættelsen og fyringen af Ian Marko Fog har der næsten kun været kaos i GOG – og det fortsætter nu med fyringen af Olsen,« siger B.T.s håndboldekspert, Johnny Kokborg.

Morten Olsen havde en aftale på plads som assistenttræner i TMS Ringsted, men forlængede altså håndboldkarrieren på topplan med et år.

Og det var nok ikke den afslutning, han havde planlagt, da han forlængede sin håndboldkarriere med den sydfynske storklub.

»Alt tyder på, at det samarbejde, der var så godt, er gået helt til hundene på rekordtid. Og det er opsigtsvækkende, at det er gået så galt. Spørgsmålet er så, hvem der bærer det største ansvar for det,« siger Johnny Kokborg.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Han vurderer, at det er en modig beslutning GOGs direktør og assistenttræner, Kasper Jørgensen, har taget.

For det kan gå begge veje fra nu af.

»Man gør det, fordi det er det bedste holdet, skriver man officielt, og så kan der vel kun siges på én måde fra klubbens side: Morten Olsen var problemet.«

»Uanset hvad har direktør og træner Kasper Jørgensen aldrig haft hånden mere på kogepladen end i øjeblikket. Det er en opsigtsvækkende og modig beslutning, som kan blive gal eller genial,« siger han.