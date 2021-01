YIHAAA!!! Danmark kom med VM-guldet – og tager hjem med VM-guldet.

Det står klart efter en intens og nervepirrende finalesejr på 26-24 over Sverige.

Danmarks eneste højrefløj, Lasse Svan Hansen, måtte skadet udgå 15 minutter inde i kampen, og det blev et hårdt slag for det dansk hold. Men en heroisk fight hev guldet hjem til Danmark.

Herunder kan du se B.T.s dom efter guldbraget!

Tænk at have siddet limet fast til bænken i en helt VM-turnering (bortset lige fra en 'ligegyldig' kamp mod Kroatien) og så blive smidt iskold ind i en VM-finale for et hold, der er i knæ. Det var aftenens betingelse for højreback Nikolaj Øris Nielsen. Og vi må bare bøje os i støvet for den langskæggede BSV-spiller. For sikke et mandfolk, vi har at gøre med her!

Det var nemlig Nikolaj Øris Nielsen, der i første halvleg holdt Danmark inde i VM-finalen, da Mikkel Hansen, Morten Olsen og Mads Mensah virkede rådvilde. Han tøvede ikke, da han i sit først angreb så chancen for at gå på ydersiden af sin oppasser – og så går der lang tid, før vi glemmer det underhåndsdrøn, som Øris trak op omkring ørerne på Palicka med 10 sekunder tilbage af første halvleg.

Kampens detalje kunne også have være gået til Niklas Landin – men altså, alle ved, at han er VERDENS BEDSTE!

Efter en slutrunde, hvor Danmark har ramt al det uheld, som man kunne forestille sig – coronapositiv test, kæmpe maveonde-udbrud, Holms ankelskade, Mikkels Egypten-bommert og så videre – så troede man ikke, at der var meget mere at komme efter. Men ...suuuuuuk ... vi må tro om igen! Og det var lige til at tude over.

For 15 minutter inde i første halvleg skete det, der bare ikke måtte ske. Lasse Svan Hansen måtte gå ud med en muskelskade – og det var ekstremt uheldigt, for truppens anden fløjspiller, Johan Hansen, sad oppe på tribunen. Så landsholdet blev ramt af en skade på den eneste position, hvor der ikke var en backup. Og det var absurd uheldigt, for det kan tælles på én hånd, hvor mange skader Lasse Svan Hansen har raget til sig i løbet af sin lange karriere. Og det ændrede kampen radikalt – Danmark måtte smide backkometen Mathias Gidsel derud, og det var alt andet lige en kæmpe fordel for svenskerne.

I januar 2019 døbte vi ham 'Ni-GULD-aj Ja-tak-obsen'. Vi er ikke for fine til at køre en genudsendelse! For vi har en landstræner, som næsten altid er et skridt foran de andre. Sikke en præstation af Nikolaj Jacobsen! I en finale, hvor meget af den oprindelige gameplan blev smadret, fik han med sin snilde fundet frem til de løsninger, der sørgede for, at der nu igen hænger VM-guldmedaljer omkring de danske halse.

Da det så sort ud, opfandt Nikolaj Jacobsen pludselig Jacob Holm, der kom ind og gav Danmark den afgørende fart. Og han sendte Magnus Saugstrup frem i en fremskudt rolle i forsvaret, og det pillede saften ud af svenskernes spil. Vi har verdens bedste bagspiller i Mikkel Hansen, og vi har verdens bedste målmand, Niklas Landin. Og så har vi verdens bedste landstræner i Ni-GULD-aj!

