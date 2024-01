I en helt fantastisk og dramatisk håndboldkamp fik Danmark nedkæmpet svenskerne og vandt med 28-27.

Læs B.T.s dom over opgøret herunder:

Det er klart, at der på forhånd var store forventninger til et opgør mellem de forsvarende europamestre og de tredobbelte verdensmestre. Den kamp kunne i teorien kun skuffe – men det gjorde den IKKE.

For vil-du-holde-min-harpiksbøtte for en håndboldkamp, vi fik her til aften! Den absolut bedste indtil videre ved disse mesterskaber. Tempoet var så højt, at selv Formel 1-entusiaster tænkte 'slap nu lidt af'. Det tekniske niveau – især fra Mathias Gidsel – kandiderede til tider til at blive udstillet på Louvre. Og intensiteten kunne levere strøm til store dele af Jylland i en uges tid.

Og så var det negleudryddende spændende. En gyser, som Hitchcock gerne ville have haft sit navn på. Og heldigvis med en lykkelig dansk afslutning – trods nogle skøre tjekkiske dommere.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Skulle det sindssyge scenario udspille sig, at både Niklas Landin og Emil Nielsen blev skadet i én og samme kamp, så frygt ej!

For Nikolaj Jacobsen fandt fredag aften sin tredjemålmand. Den bomstærke nordjyske stregbamse Magnus Saugstrup viste i flere tilfælde fremragende reflekser og placeringsevne, da han afviste svenske afslutninger på et ellers tomt dansk mål.

Det er sgu rart at vide. Og nå ja, ud over det spillede Magnus Saugstrup en fuldstændig fremragende kamp – både i angrebet og inde i midterforsvaret, hvor han i dørmand-stil afviste svenskere, som var de 16-årige drenge hjemme i Ga'en i Aalborg.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ind på Momondo med dig! For du kan roligt begynde at spejde efter billige billetter til Køln i næste weekend.

For det her danske landshold skal spille om medaljer – det er der ikke et sekunds tvivl om! Heller ikke selvom det på papiret ikke er afgjort.

Ligegyldigt hvor meget, vi slipper fantasien fri, så kan vi ikke altså ikke forestille os, at nordmændene eller slovenerne kan hamle op med det, som danskerne kommer med.

Lad os da bare gøre semifinalepladsen helt officiel mod Norge søndag aften – og giv derefter Mathias Gidsel en fridag mod Slovenien.