Oooog træk vejret! Danmark lignede længe det bedste bud på en europamester, men i den forlængede spilletid løb danskerne tør for kræfter og ideer – og tabte desværre finalegyseren til Frankrig med 31-33.

Herunder kan du læse B.T.s dom over EM-finalen.

Ja, det endte i et værre 'merde'-nederlag til sidst – men vi tager alligevel hatten af for Mester Jacobsen! For selvom den gør ondt nu - men fremtiden ser gylden ud.

I 90erne var det svenskerne, der havde et håndbolddynasti med 'Bengan Boys'. I 00erne var det de franske 'Les Experts'. Og i de seneste mange år har æraen tilhørt de danske 'Ni-GULD-aj-drenge'. Og der er ingen grund til, at det ikke kan fortsætte.

For generationsskiftet er nærmest gennemført, uden at vi har lagt mærke til det. Havde jeg for tre år siden fortalt jer, at Mikkel Hansen, Henrik Møllgaard og Niklas Landin ville spille biroller i en dansk EM-finale i 2024, ville I nok have underrettet myndighederne.

Men Nikolaj Jacobsen har mesterligt – især under dette mesterskab – skabt et nyt landshold med Gidsel, Saugstrup, Pytlick og Nielsen som rygraden. Og de har mange, mange landskampssejre i sig. Så det danske Ni-GULD-aj-dynasti kan sagtens fortsætte i mange år endnu.

Så kære Les Bleus – EM-guldet er kun til låns.

Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix

Ved VM i 2021 var det Mathias Gidsel, som kom buldrende ind på verdensscenen. Ved VM sidste år var det Simon Pytlick. Og i år har det danske landshold så afsløret et nyt hemmeligt våben for konkurrenterne: Emil 'den smilende dræber' Nielsen.

Der skal altså en voldsom stærk målmand til at bænke Niklas Landin – måske tidernes bedste målvogter – fra start af i en EM-finale. Sådan en har Danmark fået i Emil Nielsen, som slubrede muligheden i sig, som var det en gammeldaws med tre kugler ved Vesterhavet i juli. Fik Dika Mem til at ligne Dika 'Nem'.

Wow, hvor var han svine-god i de første 40 minutter! Og det ligner grangiveligt, at januar måned har budt på to overraskende danske tronskifte.

Foto: Ronald Wittek/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ronald Wittek/EPA/Ritzau Scanpix

Ja, det plejer jo at være tid til den obligatoriske tur ind på rådhusbalkonen, gnaske lidt pandekager sig – og vel så ind og danse moderne på Remées seneste diskoteksatsning.

Den må de så undvære i år.

Men hva' så? Ja, om fem måneder er der vist et håndboldstævne i Paris – det kunne da være meget sjovt at tage derned og gøre det hele – og så bare tæve franskmændene i finalen foran alle deres egne mademoiselles og monsieurs i byernes by.

Det må være drivkraften fra nu af for Jacobsens drenge. HÆVN (På fransk: VENGEANCE)!