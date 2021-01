Det skal åbenbart ikke være spændende ved dette VM – Danmarks reserver lammetævede Kroatien med 38-26 i den sidste mellemrundekamp.

Danskerne førte undervejs med 14 mål!

Eneste plet på en perfekt dansk aften fandt sted midtvejs i første halvleg, hvor anfører Niklas Landin måtte sætte sig ud på bænken efter et grumt uheld.

Herunder kan du læse B.T.s dom over den danske storsejr

Dagens detalje går til dansk herrehåndbolds surrealistiske bredde. Husk på, at vi har Rasmus Lauge, Toft-brødrene, Casper U. Mortensen, Lasse Møller m.fl. siddende derhjemme med skader og sygdom. Alligevel kunne Nikolaj Jacobsens b-kæde gøre det onde ved et af verdens bedste landshold, der kæmpede for sit VM-liv. Kroatien stod altså i en EM-finale for et år siden. I aftes fik de en håndboldlektion af de danske reserver. Det er faktisk uhørt!

Det er bare at lette på kasketten for spillere som Nikolaj Øris, Anders Zachariassen og Johan Hansen, der inden dagens kamp kun havde spillet en lille håndfuld minutter tilsammen. De var alle fuldstændig suveræne, og de har givet Nikolaj Jacobsen noget af et luksusproblem inden onsdagens kvartfinale mod de egyptiske værter.

Hvad Danmark har haft af lodtrækningsheld ved disse verdensmesterskaber, har vi i den grad manglet på helbredsfronten. Først Emil Jakobsens positive corona-prøve, så Jakob Holms ankelskade, så Mikkel Hansens maveonde og nu måske en Niklas Landin-skade. Og sidstnævnte er uden tvivl den største – potentielle – katastrofe for landsholdsholdet! Danmark vinder ikke VM uden Niklas Landin – så simpelt kan det stilles op!

Det var sort uheld, da Emil Jakobsens røg ind i det knæ, som Landin hvilede al sin vægt på. Det er sådan, at et korsbånd ryger! Heldigvis kunne Landin selv gå fra banen, og han sad efter sigende og hyggede lidt med holdkammeraterne. Men det er desværre ofte sådan, at en skade for alvor viser sig, når adrenalinen er ude af af kroppen, og leddene bliver kolde. Lad os alle have verdens bedste målmands højre knæ med i aftenbønnen i aften!

Hvis det viser, at Niklas Landin slipper uskadt fra sit væmmelige uheld, så var det en perfekt aften for landstræner Nikolaj Jacobsen. Han fik givet a-kæden en tiltrængt hviledag, og han fik samtidig holdt den danske selvtillid intakt - ja, faktisk forstærket den. Så langt så godt.

Men nu bliver det saksusme alvor! Efter halvanden VM-uge, hvor Danmark har spillet seks – ikke særligt intense – kampe mod hold, hvoraf de fem har været ikke-europæiske, og hvor Emil Jakobsens corona-drama og Mikkel Hansens dårlige mave har stjålet overskrifterne, skal vi endelig til at tale om håndbold. For hvis ikke der et 100 procent fokus på harpiks og overtalssystemer mod Egypten onsdag aften, så sidder danskerne i flyveren mod Billund torsdag formiddag. Og det ville næsten ikke være til at bære.

