Danmark er i den grad klar til VM.

Søndag tog Jesper Jensens mandskab endnu en stærk sejr over Brasilien.

Landsholdet vandt kampen med 33-16 i et opgør, hvor flere stjerner sprudlede, defensiven var enormt solid, og sejren var aldrig i fare.

Her kan du læse B.T.s dom:

Syv mål på 30 minutter. Det var, hvad Althea Reinhardt lukkede ind. Hun spillede en stærk kamp med kæmpe ro og et godt overblik. Hun har været ude en stor del af landsholdsåret af forskellige grunde, men søndag aften var ingen i tvivl. Odense-spilleren satte en stor, tyk streg under, at hun i den grad er tilbage og top VM-klar. Anna Kristensen gjorde det i øvrigt også godt i anden halvleg. Tårnhøjt niveau i det danske mål.

Ingen floppede som sådan i dagens kamp. Men hun fik måske ikke lige sat helt det aftryk, hun havde håbet på. Kom ind fra anden halvlegs start, hvor det på fem minutter blev til en stor afbrænder og en udvisning, der gav et straffekast til brasilianerne. Siden brændte hun endnu en afslutning. Ikke det bedste indhop, men mon ikke hun kommer stærkt igen!

Hun var også en stærk kandidat til 'Kampens Top'.

For der kan efterhånden skrives lange romaner om, hvor god Emma Friis er, og mangler du et bud på en dansk VM-topscorer, er det nok ikke dumt at kigge hendes vej.

Igen brillerede hun mod Brasilien – ja, det var nærmest ren copy-paste fra lørdagens kamp, hvor hun også drev gæk med det brasilianske forsvar.

Man sidder med en følelse af, at får Friis bolden, er der dansk kasse, og sådan går det stort set også hver gang.

Hun blev sparet i anden halvleg, hvor andre fik chancen for at vise sig frem - og hun efterlod ingen tvivl om, hvad hun bringer på banen, i de 30 minutter hun fik på den.

Så du kampen, lagde du nok mærke til en særlig detalje.

For normalt spiller de danske kvinder i rødt og hvidt. Men til dagens kamp var Jesper Jensens tropper trukket helt i blåt.

Ikke fordi den normale kombination mindede for meget om Brasiliens gule og blå outfit, men det var simpelthen for at sende et budskab.

Reglerne lyder nemlig, at alle hold skal have et tredjesæt med ved årets VM, men det kommer næppe i spil for danskerne.

Derfor benyttede landsholdet søndagen til at sende et klimabudskab, fordi de mener, det er 'spild af ressourcer' at have et sæt tøj med, der formentlig bliver liggende på hylden under hele slutrunden, forklarede Dansk Håndbold inden kampen.

Det var den sidste test inden årets VM.

Og Jesper Jensen kan glæde sig over, at danskerne har tanket god selvtillid med to storsejre over Brasilien.

Søndag stod defensiven generelt enormt godt, og kan de holde det niveau, tegner det godt ved årets VM.

Brasilien havde groft sagt ikke en chance mod danskerne, der endda var uden flere af de store stjerner.

Men det var absolut intet problem for landsholdet, der kørte sejren hjem i stensikker stil.

Danskerne har i hvert fald sendt et klart signal. De første tre modstandere i VM-gruppespillet kan bare komme an!