Boxen kogte. Publikum var ellevilde.

Og de fik i den grad noget at juble over under Danmarks tredje gruppekamp ved VM.

For Jesper Jensens mandskab havde fuldstændig styr på Rumænien, som de bankede med 39-23.

Sejren var egentlig aldrig i fare, som kampen skred frem var det blot et spørgsmål om dens størrelse.

Det har været et tilbagevendende problem for Danmark ved dette VM.

Den usikre start, hvor danskerne igen lavede for mange fejl. De havde flere store chancer i første halvleg, hvor de kunne have slået et hul ned til rumænerne, men det glippede.

Her brændte de på stribe, og det må være en smule bekymrende for Jesper Jensen at se på sidelinjen.

Som vi dog også har set før, kom danskerne efter det, men det tog lidt tid – og mod de større favoritnationer, skal skarpheden altså bare sidde der fra første sekund, for her bliver det straffet prompte.

Det viser dog også, hvor langt holdet har rykket sig under Jesper Jensen, for havde det her været for nogle år tilbage, havde de ladet sig ryste væsentligt lettere. Sådan er det ikke længere!

Der var flere flotte detaljer i kampen.

Men vi er nødt til at nævne Kristina Jørgensens mål til 12-9. Så I hende derude!?

Egentlig var danskerne klar til at sætte et angreb i gang, og man troede ikke, hun ville gøre det.

Men jo! Kristina Jørgensen tog chancen mod det tomme rumænske mål, selvom flere modspillere var på vej på plads.

Og fra siden sendte hun bolden i en fræk bue hen over dem allesammen. Kæmpe jubelbrøl – selvfølgelig. Sikke en teknik. Og i øvrigt en fuldstændig fremragende kamp fra Kristina Jørgensen, der høvlede mål ind på stribe. Hun var jo ustoppelig!

Danmark var allerede inden kampen videre til mellemrunden, hvor Tyskland, Japan og Polen venter. Spørgsmålet var bare, hvor mange point de ville tage med over.

Og det blev fuldt hus, hvilket selvsagt er uhyre vigtigt, da det giver det bedste udgangspunkt i mellemrunden.

Forsvaret gjorde det stærkt, og angrebet lige så da de først kom ordentligt i gang, men Jesper Jensen og resten af holdet kan godt lige stramme en smule op. Får de elimineret de offensive fejl, ser det rigtig godt ud.