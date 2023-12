VI SKAL VIDERE!

Puha, det endte så uhyre nervepirrende. Men Danmark gjorde det. Spillede sig i semifinalen - igen!

Det blev til tider neglebidende. Der var fejl. Men der var også flere flotte øjeblikke, da Danmark i kvartfinalen besejrede Montenegro med 26-24.

Man troede lige, danskerne endelig fik den flyvende start, hvor de satte sig på kampen fra start.

Det så sådan ud de første angreb, hvor danskerne bare høvlede kuglen i kassen. Men så skete det, vi desværre har set flere gange ved det her mesterskab.

Brændte chancer og et forsvar, der havde lidt svært ved at finde fodfæste.

Det er så unødvendigt, for vi ved, danskerne har niveauet. Den går ikke i semifinalen, hvor koncentrationen skal være der hundrede procent fra første fløjt - ellers går det galt.

Heldigvis løste de problemerne langt hurtigere, end de har gjort i andre kampe. Og Sandra Toft steppede i den grad op på vigtige tidspunkter i særligt første halvleg.

I anden halvleg tog danskerne teten, og det så længe godt ud. Men pludselig skete der et eller andet. Danskerne mistede momentum, fejlene hobede sig op i angrebet, og man begyndte at få lidt nervøse anelser.

Heldigvis slap både holdet og de 11.031 tilskuere med skrækken. Danskerne tog sejren, selvom det til tider holdt lidt hårdt!

Sikke nogle vilde sekunder! Der var kun omkring SYV (!) tilbage af første halvleg, da Sandra Toft sendte en smuk aflevering i hænderne på Anne Mette Hansen.

Hun kvitterede med en ligeså flot snorlige aflevering til en helt fri Kathrine Heindahl, der sendte bolden i mål akkurat inden hornet lød. En uhyre vigtig scoring, der sendte danskerne foran med tre ved pausen.

Og det brøl, der kom fra Kathrine Heindahl.... sikke en vanvittig vildskab, det var helt vanvittigt.

Det kunne formentlig høres helt inde på gågaden i centrum af Herning og med rette. Vild attitude, lige som det skal være.

»Let's get this party going, and put your hands up in the air!«

Ordene bragede ud af højtaleren i Jyske Bank Boxen flere gange og ja - lad os bare holde festen igang.

For Danmark er i semifinalen for fjerde år i træk. En uhyre flot og stærk bedrift af Jesper Jensen og hans madskab.

Men det bliver bestemt ikke nemmere fra nu af. Det skal det heller ikke - men fredag aften venter sidste års EM-vindere fra Norge, og her skal danskerne stå knivskarpt i alle 60 minutter.

Det ved de også selv, og selvom der heldigvis er rigtig mange fine momenter at tage med fra Montenegro-kampen, er der også nogle ting, der skal justeres. For vi behøver knap uddybe, hvad nordmændene kan. De er uhyggelige og iskolde.

