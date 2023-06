Hold nu op for et vanvittigt drama i den vildeste kulisse.

Men det endte i nedtur for Team Esbjerg, der i det allersidste sekund smed det hele på gulvet.

De havde chancen for at spille sig i finalen, førte længe, men det smuldrede for Jesper Jensens mandskab, der tabte med 29-30 til ungarske Ferencvaros TC.

Herunder kan du læse B.T.s dom over Team Esbjerg:

Hun er bare verdensklasse. Det er ingen i tvivl om. Hun går forrest, kæmper alt hun har lært og er sikkerheden selv, når hun skyder på kassen.

Det er ikke for sjov, at mange på holdet læner sig op ad hende. Hun er så rutineret, så stærk og sætter sjældent en fod eller et skud forkert.

Den er lidt hård og handler ikke om hendes indsats, men derimod om de to dumme udvisninger i starten af anden halvleg. De var dyre. Det gav plads til FTC, der kvitterede med kyniske mål, og de åd sig ind på Esbjergs forspring.

Det hjalp heller ikke, at Sanna Solberg også havde fået en udvisning tidligt - og endnu en lige efter Heindahl. Dyre, dyre minutter for Esbjerg, der havde problemer i defensiven gennem hele anden halvleg.

De havde FTC lige, hvor de ville have dem. Foran med fire ved pausen og Jesper Jensens mandskab spillede med den ro, de selv har pointeret var så vigtigt. Men pludselig gik det galt, og det store forspring blev smidt væk.

Det ungarske hold åd sig stille og roligt ind i kampen i anden halvleg, alt imens Esbjerg havde svært ved at genfinde fodfæstet. Denne her må gøre så helt enormt ondt, for de havde virkelig muligheden.

Det ville have været så stort med et dansk hold i Champions League-finalen.

De gjorde det mod franske Metz, og nu gjorde FTC så det onde ved Esbjerg. Kom stærkt tilbage og slukkede drømmen om en Champions League-titel.

Hold nu op for en vanvittig kulisse. Det var en ren heksekedel, Team Esbjerg trådte ind i.

En kæmpe gruppe fans i grønne trøjer havde allerede taget plads mod slutningen af første semifinale, og de leverede en lydkulisse, man kun kunne tage hatten af for.

Med bannere, flag, trommer, sange og vilde brøl gjorde de, hvad de kunne for at lægge et massivt tryk. De var for vilde, og det var ikke til at høre noget som helst under kampen.

Det er i sig selv stærkt, at Esbjerg for andet år i træk er med i det fine selskab. Jesper Jensen sagde det selv på fredagens pressemøde.

Denne gang havde det danske tophold faktisk en reel chance for at komme helt til tops.

Men de må igen i år tage til takke med kampen om tredjepladsen, efter det gik helt galt i anden halvleg. De var foran med fire ved pausen, men den føring smuldrede ligeså stille, som den sidste halve time skred frem.

Nu venter Györ søndag i bronzekampen, mens FTC skal møde Vipers i finalen.