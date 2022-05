Lyt til artiklen

Når man kun scorer tre mål i de første 19 minutter af en DM-finale, gør man det svært for sig selv – men mirakler findes åbenbart.

Odense kæmpede sig tilbage i løbet af anden halvleg, så det blev en helt tæt og højdramatisk finale, og med god hjælp fra hjemmepublikummet lykkedes det vanvittige comeback.

Odense Håndbold vinder med 25-24 over Team Esbjerg det danske mesterskab for andet år i træk efter sindssygt drama!

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Odense Håndbold møder Team Esbjerg i 3. DM finale i håndboldligaen for kvinder, i Odense, tirsdag den 31. maj 2022. Foto: Claus Fisker Vis mere Odense Håndbold møder Team Esbjerg i 3. DM finale i håndboldligaen for kvinder, i Odense, tirsdag den 31. maj 2022. Foto: Claus Fisker

For 12 måneder siden hamrede hollandske Lois Abbingh Odense Håndbolds første guldmedaljer hjem, og nu har landskvinden Dione Housheer gjort kunststykket efter med en fremragende præstation i den afgørende DM-finale. Der var fejl hist og her, men det gjorde hun mere end op for med 10 mål og 5 assister. Hun var instrumental i Odenses vanvittige comeback.

Taget på Odense Idrætshal lettede efter 50 minutter, da Esbjergs Mette Tranborg sendte bolden i hænderne på en Odense-spiller. Få sekunder senere bragte hjemmeholdet sig foran for første gang siden kampens tredje minut efter et mirakuløst comeback. Mens Tranborgs holdkammerater Henny Reistad og Kristine Breistøl til tider holdt legestue, var den danske landsholdsspiller totalt anonym det meste af kampen.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Odense Håndbold

Althea Reinhardt 4

Freja Hammer UB

Martina Thörn 4

Ayaka Ikehara 1

Bo van Wetering UB

Dione Housheer 5

Freja Cohrt 4

Kamilla Larsen 4

Kelly Vollebregt 3

Malene Aambakk UB

Maren Aardahl 4

Mia Rej 3

Mie Højlund 4

Rikke Iversen 3

Trine Knudsen 3

Team Esbjerg

Dinah Eckerle 2

Rikke Poulsen 3

Annette Jensen 3

Beyza Türkoglu UB

Henny Reistad 5

Kaja Kamp 3

Kristine Breistøl 4

Line Myers UB

Marit Frafjord 3

Marit Røsberg Jacobsen 2

Mette Tranborg 1

Michala Møller 3

Sanna Solberg 4

Vilde Mortensen Ingstad 3

Hvad i alverden skete der lige? Odense var døde og begravede efter 20 rædderlige minutter i første halvleg. Esbjerg og Henny Reistad havde styr på det hele – sådan så det i hvert fald ud. Men Odense sneg sig lige så stille tilbage til en pausemargin på tre mål. Og så kom de buldrende ud til anden halvleg, lukkede hullet og fik kæmpe hjælp fra lægterne. Sjældent har stemningen i Odense været så elektrisk.

For få dage siden skulle der gå ni minutter, før Althea Reinhardt hev en redning op af hatten i den anden DM-finale. Her til aften var landsholdskeeperen flyvende fra start med tre redninger på Esbjergs tre første skud. Hvis ikke stemningen i Odense Idrætshal var i top inden, så blev den i hvert fald øredøvende, da hjemmebanefavoritten nappede den ene bold efter den anden. Efter de tre skulle der så gå 25(!) minutter, før hun reddede nummer fire. I modsatte ende ville Rikke Poulsen lege med – en redningsprocent på 66,7 efter 18 minutter er så sandelig finaleværdigt! Den tidligere landsholdskeeper kunne dog ikke holde procenterne oppe, da Odense begyndte at finde melodien.

Sikke en finaleserie vi har været vidne til! Esbjerg og Odense er suveræne repræsentanter for dansk håndbold, og der er al mulig grund til at glæde sig til det hele går løs igen efter sommerferien. Det kunne godt ende med et nyt højintenst drama mellem de to giganter – med Herning-Ikast og Viborg som yderst interessante biroller. Om få dage venter det internationale højdepunkt for Team Esbjerg, når mægtige Györ er første prøve i Champions Leagues Final 4, mens Odense kan gå på fortjent ferie med endnu et trofæ til skabet.