13 elendige minutter.

Så lang tid kunne Aalborg-træner Stefan Madsen holde B-kæden på banen før, at han havde set nok. 7-4 var Skive fH foran, da Mikkel Hansen og resten af stjernerne kom på banen i Biocirc Arena i Skive, hvor Hansen fik sit første farvel i pokalsejren over 1. divisionsmandskabet med cifrene 32-27.

Siden starten af marts har Mikkel Hansen været ude med en lyskeskade, men nu er den danske superstjerne klar til at jagte karrierens sidste klubtrofæer, når han skal forsøge at hive et mesterskab og et Champions League-trofæ hjem til Aalborg inden, at han stopper karrieren efter denne sæson.

Med det niveau, som Aalborg og Mikkel Hansen viste i tirsdag aften i Skive, venter der dog ikke den helt store europæiske triumf, som den storsatsende klub drømmer om. Herunder får du B.T.s dom over Mikkel Hansens præstation i pokalturneringens sjette runde.

Selvom Mikkel Hansens rolle var lille i sejren mod Skive fH, var det stadig i en afgørende en af slagsen.

Ikke nødvendigvis på grund af de vilde målgivende afleveringer eller scoringer, men for at tage styringen på et hold, som slet ikke fungerede i kampens indledning.

Han har bare en speciel aura over sig, som giver medspillerne noget ro og får dem til at præstere bedre uden, at Mikkel Hansen selv storspiller.

Det var tilfældet i tirsdag aften, selvom Mikkel Hansen ikke var i spil i store dele af kampen.

Der gik et sug igennem publikum, da pandebåndet trådte ind på banen.

Biocirc Arena i Skive var fyldt til bristepunktet, og der er nok en ret stor del af tilskuerne, der sent vil glemme dette øjeblik.

Det var nemlig første gang, at Mikkel Hansen trådte ind på halgulvet efter, at han havde meldt ud på et pressemøde, at han stopper karrieren efter denne sæson.

Reaktionen blandt alle i hallen talte i hvert fald sit tydelig sprog, da Danmarks bedste mandlige håndboldspiller gennem tiden kom på banen og dirigerede det stjernespækkede Aalborg-mandskab mod en sikker sejr.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Der er ingen tvivl om, at Mikkel Hansen er blevet en af håndboldens bedste spillere nogensinde, fordi han er en detaljernes mand - og han går ind i hver kamp med ild i øjnene.

Selvom det nok ikke er sejren mod Skive fH her tirsdag aften, at Mikkel Hansen vil se tilbage på efter en særdeles imponerende karriere, så var der alligevel en detalje i hallen, som beskrev Mikkel Hansen helt perfekt.

Efter 23 minutters spil kom Aalborg foran med nogle mål efter en ellers elendig start af storholdet. I den forbindelse var Mikkel Hansen stærkt utilfreds med noget, som han diskuterede med dommerbordet om.

Det vides ikke, hvad han brokkede sige over, men det var et meget godt billede af, hvordan den danske superstjerne går op i hver en detalje i alle de kampe han spiller - og også i en pokalsejr mod upåagtede Skive fH.

Der venter nu Mikkel Hansen og co. lidt større udfordringer, når de søndag møder Mors/Thy, der været den store overraskelse i Håndbold Ligaens slutspil, hvor de i Aalborgs gruppe er nummer to og står til at komme til semifinalerne sammen med Aalborg, der suverænt fører gruppen.

I det omvendte opgør i Aalborg vandt storholdet komfortabelt over Mors/Thy, men der venter nok et sværere opgør i det vestjyske, hvor Mors/Thy har det med at præstere godt på hjemmebanen.

Her skal Mikkel Hansen få spillet sig i yderligere topform, så han er klar til den afgørende del af sæsonen, hvor der venter mange spændende opgør for Aalborg.

Og lad os håbe, at Mikkel Hansen får formen og storspillet i gang inden, at han med al sandsynlighed skal slutte karrieren med at spille for det danske landshold en sidste gang til OL i Paris til sommer.