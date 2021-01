Danmark fik en forrygende start på VM-forsvaret, da det 'nye' landshold pryglede Bahrain, som man tidligere har haft så store problemer med.

34-20 endte det i dansk favør. Og hvis ikke landstræner Nikolaj Jacobsen havde hevet håndbremsen med 10 minutter igen, så var den sejr blevet endnu større.

Mange danskere leverede varen, men den unge slutrundedebutant Mathias Gidsel skal fremhæves – 10 scoringer nåede den 21-årige GOG-spiller.

Herunder kan du læse B.T.s dom over den flotte danske start.

Hvor lang tid tager det at føde en ny dansk landsholdsstjerne? Jo, sådan cirka 30 minutter! Hvis ikke håndbold-Danmark kendte navnet 'Mathias Gidsel' før aftenens kamp, så sang håndbold-Danmark den 21-årige GOG-knægts navn efter den første halvleg mod Bahrain. Syv kasser på otte forsøg for slutrundedebutanten, der kun spillede sin syvende landskamp. De kunne slet ikke Bahrain'e ham ud.

Gidsel har grovsmovset bearnaise-sovs for at lægge nogle kilo på den spinkle krop, men han har stadig livlige fødder som en stepdanser, og han kan skifte retning, som styrede Nikolaj Jacobsen ham med et joystick. Ham bliver vi sgu glade for – og det er lige før, man glemte, at Rasmus Lauge sad derhjemme i sofaen.

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

Dagens absurde indslag skal ikke findes i de 60 minutter inde på banen. Det skal derimod findes i den … ja, absurde … optakt til Danmarks åbningskamp. Emil Jakobsen testede tidligt på dagen corona-positiv. Og så fik DHF sved på panden. Samtlige spillere skulle gentestes – og Jakobsens værelseskammerat, Morten Olsen, skulle isoleres.

Men svarene på de nye test lod vente på sig, og Danmark måtte køre af sted til hallen uden at vide, om der var et coronaudbrud i truppen. Det var der ikke. Men hvis ikke testsvarene var nået, havde landsholdet ifølge B.T.'s oplysninger fået dispensation af IHF til at spille alligevel. Det taler ind i fortællingen om en meget slap egyptisk corona-tilgang, hvor fremmede mennesker render rundt i 'hotelboblen', og hvor der pludselig er 1000 tilskuere til en kamp. Det er … absurd.

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

Nu skal man jo passe med at lade sig rive med af stemningen. Men det var da egentlig en decideret opmuntrende og meget LOVENDE dansk start på VM-forsvaret. Mikkel Hansen virker sulten og mere bevægelig end længe set. Niklas Landin viste i glimt, at han er verdens absolut bedste keeper. Lillebror Landin, som der har været bekymring omkring, lignede ikke en mand, der ikke har spillet betydende kampe i over en måned. Og så var der himmelstormeren Gidsel, der ud over at være en målmaskine fik angrebsspillet til at flyde, som var det smurt i olie.

Hurtige konklusioner kan som regel ende med at bide én i rø …, og man tør næsten ikke sige det – men bedømt på samtlige VM-gruppekampe indtil videre er Danmark stemplet ind som én af de største favoritter til VM-guldet. Også selvom landstræner Nikolaj Jacobsen ikke vil melde større ambitioner end en kvartfinale ud.