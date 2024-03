Landstræner Nikolaj Jacobsen må have ondt i øjnene efter at have set sin barndomsklub kollapse i Champions League.

GOG blev nemlig gennemtævet på hjemmebane af superteamet Kielce, og der var et pinligt engagement gennem store dele af playoff-dysten om en plads i kvartfinalerne.

Ydmyget i eget hus - 25-33!

GOG kom væltende ind på Champions Leagues bonede gulve med usnørede sko, harpiks i øjnene og hovedet under armen, da de mødte de seneste to års vicemestre.

Hold da op, hvor kan det gå galt så!

Efter det første kvarter havde fynboerne kun scoret tre mål, mens gæsterne nåede ti af slagsen.

Der var kampen og det videre avancement allerede smidt ad helvedes til, men det blev værre endnu, før de til sidst fik sat lidt prop i.

Det er helt fair at tabe til stjernespækkede Kielce, men det kan gøres på mange måder, og det her må være en af de værste.

Det var en legestue, en lektion, en røvfuld af værste skuffe.

Der er kun 12 hold tilbage, der kan vinde Champions League, men man kunne ikke se, at to af dem spillede mod hinanden i Odense. Overhovedet.

Det var pinligt stille på lægterne, blandt spillerne og på trænerbænken, og der manglede i den grad gnist.

HALLO, har I en anden Champions League-knockoutkamp I skal være til?!

En timeout ved stillingen 3-7 blev nærmest hvisket, som om GOG-trænerne Mikkel Voigt og Thomas Brandt Nyegaard nærmest var bange for at forstyrre midt i en skriftlig eksamen.

»Vores udgangspunkt er, at vi skal vinde på hjemmebane, og alt hvad vi kan komme afsted med i plus på målscoren er vigtigt før returopgøret,« sagde cheftræner Voigt inden opgøret.

Det kan man vist kalde at gøre regning uden vært.

Er alle vågne? Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Er alle vågne? Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kig væk, Nikolaj Jacobsen - det skulle du aldrig have set.

Champions League-topscorer Emil Madsen og nummer tre på listen, Aaron Mensing, blev testet på øverste niveau, og faldt igennem med et brag for øjnene af den danske landstræner, der er ved at lægge OL-puslespil.

Jacobsen var diplomatisk i pausen, hvor DR fangede ham, og der nævnte han også, at han egentlig helst ser kampe hjemmefra, for så kan han koncentrere sig bedre, spole tilbage og så videre.

Måske også slukke.

OL-boblerne Mensing og Madsen endte på skræmmende seks mål på 17 forsøg.

Det endte helt galt. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Det endte helt galt. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Ja, sgu da ikke noget.

Der er ingen chance for noget som helst i returkampen i Polen, som spilles 3. april. Men man må håbe på mere fight og stolthed fra de gulblusede.

De danske håndboldfans må i stedet sætte deres europæiske lid til Aalborg, der er klar til kvartfinale mod enten Pick Szeged eller Veszprém.