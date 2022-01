Danmark sled sig til en vigtig 28-24-sejr over hårdt coronaramte Island og har nu halvandet ben i EM-semifinalen.

Mathias Gidsel blev den helt store dansk oplevelse i en kamp, hvor flere spillere var langt fra deres topniveau.

GOG-stjernen endte med at score ni gange i sejren.

Herunder kan du læse B.T.s dom over opgøret:

Suk – vi må bare se i øjnene, at dette europamesterskab går over i historien som en turnering, der lige så meget blev afgjort ude ved hotelbuffeterne som i håndboldhallerne. Danskerne har længe råbt op om gennemhullede coronabobler, om balkanholdenes familiemedlemmer, der render ind og ud af hotellerne i Ungarn, og om morgenmadssamlinger, hvor syv landshold står og gnubber skuldre med hinanden.

Men de har råbt for døve ører – og nu står vi i en situation, hvor coronasmitten løber løbsk på hotelgangene. Det rammer ikke bare de hold, der må undvære spillere til kampene. Det rammer alle håndboldfans – for det er stærkt utilfredsstillende sportsligt. Hvis vi skal være europamestre, skal det være, fordi vi er de bedste på banen – og ikke fordi vi var bedste til at drible uden om smitten.

Aftenens sejr over de hårdt ramte islændinge kommer ikke uden en bitter eftersmag. Og tør man spørge … hvornår mon rammer det Danmark?

Måske var det nyheden om den islandske coronaeksplosion, der havde fået danskerne til at tænke: 'Nå, mon ikke det hele nok skal gå'. For det virkede i den grad, som om flere af de danske stjerner manglede 10-15 procent i tænding – og den slags kan man bare ikke skjule, når først musikken spiller!

Niklas Landin spillede sin dårligste landskamp i et år, Mikkel Hansen var sløset i afslutningerne og bankede et straffekast lige i brystet på den islandske keeper, Henrik Møllgaard bevægede sig som en folkepensionist i forsvaret, og Rasmus Lauge havde glemt, hvordan man skyder på mål.

Heldigvis var der intet galt med tændingen hos Kevin Møller i målet og hos Mathias Gidsel, der igen slog en fast, at han er verdens bedste højreback – intet mindre!

Ja, vi tør godt sige det! Danmark er med 99 procents sikkerhed med, når der fredag spilles EM-semifinaler i Budapest.

Det virker helt fjollet at tro på, at Danmark får nogen som helst problemer med at ondulere Kroatien og Holland i de kommende kampe. Kroaterne er blot en skygge af fordums storhed og blev kvast af Montenegro, som danskerne slog med ni mål. Og de flyvende hollænderne knækkede fuldstændig, da de stod over for en fransk klassemodstander.

Så med fare for at fremstå som nogle arrogante danske tosser på fredag vælger vi allerede nu at forlænge hotelopholdet i Budapest frem til 30. januar, hvor Danmark forhåbentligt kan kalde sig regerende verdens -og europamestre.