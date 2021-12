Danmark kom, så og sejrede uden de store problemer i åbningskampen.

Tunesien blev sat til vægs allerede fra start, og Jesper Jensens mandskab fik dermed en god start på VM.

I hvert fald hvis man kigger på resultatet, som der ikke kan sættes en finger på.

For en umiddelbart rigtig grim skade til Mia Rej overskyggede den danske sejr på 34-16. I et angreb gik det galt for den danske stjerne, og det så desværre unægteligt ud, som om vi ikke kommer til at se hende på banen igen til årets VM.

Inden kampen var et af samtaleemnerne de gode chancer for en semifinale for danskerne, der da også satte tuneserne til vægs. Men desværre var dagens sejr ikke uden et kæmpe skår i glæden for danskerne.

Der var nemlig ikke spillet mange minutter af anden halvleg, før det i et angreb gik galt for Mia Rej. Den danske stjerne røg i gulvet og græd højt. Noget, der sendte chokbølger gennem hallen, og gisp, der kunne mærkes helt oppe på pressepladserne.

Det var hjerteskærende, og der var ikke nogen som helst tvivl om, at den var gal. Hurtigt hastede både medspillere og trænere til for at berolige hende, men Rej måtte bæres ud på en båre. Grimme og rigtig triste billeder, og herfra skal der selvfølgelig lyde et kæmpe stort god bedring til Odense-spilleren.

Det er måske en spøjs ting at tage op, men temperaturen i hallen er helt absurd. Noget, flere af spillerne også bemærkede under onsdagens træning.

For nede på banen og på pladserne omkring den er der helt vildt koldt. Det var i den grad tydeligt ved en særlig detalje, da Danmark spillede. Her sad TV 2-eksperterne Lærke Møller og Bent Nyegaard med jakker på, og det samme gjorde sig gældende for flere på tilskuerpladserne.

Det er bestemt ikke varmekanoner, de har flottet sig med i det spanske, hvor der godt nok er omkring 14-15 grader udenfor i dagtimerne, men det kan bestemt ikke mærkes i hallen.

Næste modstander er Congo. Og selvom det er en velkendt sætning lige at sige, at 'vi selvfølgelig skal have respekt for alle modstandere', må man også bare sige, at det er et hold, Danmark skal slå. Og uden problemer.

Jesper Jensens mandskab er klasser over, og selvom den første modstander også var af en overkommelig størrelse, har det nok også lige givet et ekstra boost at komme så godt fra start i turneringen. Der er blevet talt meget om det 'mentale spøgelse', holdet har været hjemsøgt af, når de er favoritter, men det var i hvert fald gemt godt væk under åbningskampen.