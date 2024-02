En dansker stjal showet i Champions League-braget mellem GOG og Barcelona, hvor han gjorde det onde ved sine landsmænd.

For når GOG-spillerne lægger hovedet på puden i nat, så vil der i deres mareridt være en storsmilende Emil Nielsen, der legede med danske skytter i store dele af GOGs nederlag på 23-30 til det spanske storhold. Herunder får du B.T.s dom over kampen.

Det er faktisk utroligt, at GOG kunne holde nogenlunde trit med det spanske storhold, når de havde et dansk plankeværk på mål.

Barcelonas Emil Nielsen var decideret skræmmende i store dele af opgøret, hvor han fik afslutningerne fra GOG til at ligne, at de kom fra miniputspillere, da han sikkert pillede pynten af fynboerne. Svimlende 20 redninger blev det til for Emil Nielsen i kampen.

Symptomatisk var det, da GOG havde muligheden for at komme på 15-16 kort tid før pausen. Norske Alexander Blonz var alene mod Emil Nielsen på en kontra, hvor den danske keeper lukkede fuldstændig af. I stedet løb Barcelona ned i den anden ende og gjorde det onde ved GOG ved at bringe dem i front med tre ved pausen.

Med en virkelig uskarp start på anden halvleg, rykkede Barcelona fra fynboerne, der stille og roligt blev mast af de 11-dobbelte vindere af den europæiske klubturnering. Igen, igen blev Emil Nielsen dog afgørende, der stod med en voldsomt god redningsprocent, som til tider sneg sig op på 50 procent.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Der er en dansk spiller fra et dansk hold, som topper topscorerlisten i Champions League.

Hårdtskydende Emil Madsen skulle bruge en del forsøg mod Barcelona, men indimellem fik han fyret missilet afsted og par kongekasser blev det til undervejs for GOG-profilen - blandt andet med en vild underhåndsafslutning, som blev sendt afsted med en ekstrem fart.

72 scoringer er det blevet nu til Emil Madsen, der fra næste sæson skal tørne ud for det tyske storhold Kiel.

For nu bliver han dog altafgørende for GOG, der virkelig skal håbe på storspil fra højrebacken, hvis de skal håbe på et Champions League-eventyr.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det var lidt en gratis kamp for GOG, hvor de selvfølgelig jagtede den store overraskelse.

At tabe til Barcelona, der nu topper gruppen med 10 sejre efter 11 kampe, er ingen skam og de er en af de helt store favoritter til håndboldens fineste klubtitel.

GOG har dog fine muligheder for avancere i turneringen. De er i skrivende stund nummer fem i gruppen, og holdene på tredje til sjettepladsen går videre til ottendelsfinalerne. Forspringet for GOG ned til polske Wisla Plock på syvendepladsen er på fire point.

Næste opgave for GOG i Champions League er også en særdeles svær en af slagsen, når de skal en tur til Ungarn for at møde mægtige Veszprem. Det opgør spilles torsdag 22. marts.