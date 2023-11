Nikolaj Jacobsen må have fået sig noget af en forskrækkelse, da Danmark mistede pusten fuldstændig mod Norge. Heldigvis havde vi en særlig mand på holdkortet.

Her får du B.T.s dom fra Danmarks sejr over Norge, der endte med cifrene 27-24.

Og det var Rasmus Lauge. Selvom han har haft det svært siden comebacket til Bjerringbro-Silkeborg, gjorde han det onde ved Norge.

Et eminent overblik og evne til at styre slagets gang især i første halvleg, hvor Danmark var klart overlegen.

Piben fik en anden lyd efter pausen, da vi fik et mindre chok og noget af en forskrækkelse. Alt for mange fejl, for mange ændringer på banen og for meget sjusk lukkede Norge ind i opgøret igen.

Også dér var Lauge synlig, og det var ham der – bevares, en smule heldigt – lirkede Danmarks scoringstørke, på mere end otte minutter, op.

Det var ikke kæmpens flotteste landskamp. Langtfra.

Den knap så ærefulde titel kunne være gået til en anden end Aalborg-kæmpen, men Simon Hald var bare uskarp foran det norske mål.

Klippen klaskede kun to bolde ind bag Sæverås, men mest af alt bød han på uskarpe og ringe afslutninger.

Det Hald-tede!

Nikolaj Jacobsen kan ikke have været helt tilfreds med den danske præstation mod Norge. Foto: Stian Lysberg Solum/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Nikolaj Jacobsen kan ikke have været helt tilfreds med den danske præstation mod Norge. Foto: Stian Lysberg Solum/EPA/Ritzau Scanpix

Det er der vist ingen tvivl om – Mikkel Hansen.

Danmarks flotteste pandebånd plejer at være omdrejningspunktet på vores vanvittige landshold, men torsdag usynlig, hår?

Umiddelbart var hans seneste præstation med landsholdet, da VM-titlen blev hevet i hus, var noget bedre end den i norske Sotra Arena.

Men det kan ikke være andet end et spørgsmål om tid, før han kommer til at dominere i den danske trøje igen.

Ni måneder senere gjorde han comeback – mine damer og herrer, Mikkel Hansen!

Aalborg-spilleren blev skiftet på banen efter ni minutter og drønede direkte over for at tage et straffekast.

Comebacket gik dog ikke, som håndboldkæmpen drømte om, da hans forsøg blev pillet af Sæverås' norske grapper.

Men det blev til et vanvidsminut fra Hansen, der kort efter smadrede en bold forbi den norske målvogter. Wow!

Mikkel Hansen brændte sit straffekast, da han gjorde comeback på landsholdet. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Mikkel Hansen brændte sit straffekast, da han gjorde comeback på landsholdet. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/Ritzau Scanpix

Danmark er kommet godt fra start i Golden League med sejren over de norske naboer.

Allerede lørdag skal Danmark i aktion igen i træningsturneringen, når det gælder Spanien.

Dagen efter er det Holland, som Nikolaj Jacobsens tropper møder. I sig selv ikke verdens vigtigste kampe resultatmæssigt. Til gengæld er opgørene dødsensvigtige, fordi den danske træner skal forsøge sig med lidt forskellige konstellationer under samlingen, som er den sidste inden EM i januar.

Torsdag var Jacobsens laboratorium tæt på at teste danskerne ihjel.