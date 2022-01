Hvilket drama! Foran et helt vanvittigt tændt kroatisk publikum i Budapest fik Danmark en livsvigtig sejr over Kroatien på 27-25.

Men det holdt hårdt i en tæt, tæt affære præget af et hav af danske fejl.

Vigtige redninger af Niklas Landin og en angrebsgeneral i Mikkel Hansen var med til at vende kampen i dansk favør.

Herunder følger B.T.s dom fra opgøret:

Vi gider det ikke mere. Det hænger os alle ud af halsen. Men vi kan ikke løbe fra det. Coronasmitten i den danske lejr er noget, vi kommer til at blive ved med at tale om i de kommende dage. Hans Lindberg blev testet positiv fredag, lørdag ramte det et stabsmedlem hos håndboldherrerne - og så kan man frygte, hvad der venter næst.

Danmark mødte Island torsdag, der kom til med fem friske smittetilfælde, og forud for Danmarks kamp mod Kroatien tikkede der to nye tilfælde ind i den islandske lejr. Søndag og mandag bliver to absurd vigtige testdage for de danske håndboldherrer... Har smitten spredt sig? Det bliver en gyser.

Det kan meget vel afgøre, hvordan resten af turneringen forløber for Danmark. Landstræner Nikolaj Jacobsen holder uden tvivl vejret i de næste mange timer.

For efter den dramatiske sejr over Kroatien har Danmark ALLE muligheder for at nå EM-semifinalen og komme et skridt tættere på EM-guldet.

Den største fjende lige nu hedder Omikron.

Mathias Gidsel fik i den grad tæsk mod Kroatien. Det fysisk stærke Balkan-forsvar gik hårdt til danskeren, der blev ved og ved med at kæmpe kampen igennem. Også når det ikke helt kørte.

Der var dog ét tidspunkt i kampens spæde start, hvor den lynhurtige højre back udstillede sin direkte modstander. Ja, det gjorde næsten fysisk ondt at se, danskeren ydmyge sin modstander for åben skærm.

Et flot dansk angreb endte med at spille Gidsel i en god positon. Ét skridt til den ene side, ét skridt til den anden. Og bang! Vi ses! Farvel. Tak. Pak dine ting sammen. Du er færdig. Wow, hvor blev kroaten smidt på røven.

Den finte lignede noget, den danske EU-kommissær for konkurrence, Magrethe Vestager, har arbejdet årevis på at bandlyse i Bruxelles. Det var simpelthen ikke fair.



De forbudte trin så potente ud i MVM Dome i Budapest. Jeg tør ikke forestille mig, hvordan det bar sig an på skærmen i bedste sendetid lørdag aften på TV 2!

Hatten af for den, Gidsel.

Dét var en vigtig sejr! Danmark overkom Kroatien, og det betyder alverden for de danske drenges EM-chancer.

Det er nemlig stadig helt i egne hænder, hvordan det skal ende på banen. Islands sejr over Frankrig åbner dog op for nogle nye scenarier i Danmarks mellemrundegruppe, der kan ende i et stort drama.

Danmark mangler Holland mandag og Frankrig onsdag. Og Danmark kan være i semifinalen allerede på mandag.

Vinder Danmark over Holland mandag, kræver det, at Island eller Frankrig sætter point til i deres kamp samme dag. De møder henholdsvis Kroatien og Montenegro. Sker det, er Danmark i semifinalen.

Men sker det ikke, er der drama i allersidste runde mod Frankrig.

EM lever i dén grad!