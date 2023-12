Der var lagt op til et kæmpe brag, da Aalborg og Mikkel Hansen mødte det norske storhold Kolstad. Men danskerne smadrede hurtigt deres norske modstandere, og det skyldtes særligt en voldsom præstation i målet fra en særlig dansker.

Her får du B.T.s dom fra opgøret mellem Kolstad og Aalborg, der endte med en dansk sejr på 29-18.

Vi håber du kiggede med, Donald Trump!

For hvis han mangler en mur ved den mexicanske grænse i tilfælde af, at han bliver genvalgt som præsident, skulle han bare kigge mod hallen i Trondheim.

Nordmændene fra Koldstad var decideret chanceløse mod den danske mur Niklas Landin, og de måtte se deprimeret til, da vores landsholdskeeper brændte banen fuld-stændig af i Champions League-opgøret.

Mange af os er formentlig på vej ind i en mindre vinterdepression, men det kan slet ikke måle sig med det, Niklas Landin sendte til Norge denne onsdag. Han ejede kampen med en redningsprocent på 42.

Niklas Landin – Nøj, hvor var det lækkert! Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Niklas Landin – Nøj, hvor var det lækkert! Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix