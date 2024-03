Det var på ingen måde kønt. Det var faktisk til tider forfærdeligt grimt at se på.

Danmarks håndboldkvinders indledning på EM-kvalifikationskampen mod Polen bød på et hobetal af klodsede angrebsfejl, ringe afslutninger og store stjerner, der forivrede sig voldsomt meget i danskernes offensiv.

Det var forfærdeligt grimt at se på de første 15 minutter, hvor ingen af de to nationalmandskaber var i nærheden af at spille op til deres niveau, hvorfor det derfor blot stod 3-3 efter mere end et kvarters spil. Danmark kom bedre og bedre ind i kampen, men kønt blev det aldrig, da danskerne med hiv og sving sejrede med cifrene 26-22.

Kampen var altafgørende af én bestemt grund, og det kan du læse meget mere herunder, hvor du får B.T.s dom over opgøret:

Anne Mette Hansen forivrede sig og tog den ene dumme beslutning i kampens start, og blev flået ud efter 15 minutter og blev erstattet med Helena Elver i den resterende del af første halvleg.

Det var meget sigende for Danmarks start på opgøret i Polen, hvor også ellers så rutinerede Mie Højlund fik fyret et par håbløse afslutninger afsted. Eneste lyspunkt var en Althea Reinhardt i hopla fra kampens begyndelse, men hun dalede i niveau efter pausen.

Heldigvis var der ikke det store at sætte på Danmarks defensiv, som reelt hev sejren i land, da Polen aldrig rigtig formåede at finde en løsning på problemet.

Det var ikke til at se, at det var det selvsamme danske hold, der vandt VM-bronze for få måneder siden.

Kristina Jørgensen kom ind og gjorde en forskel i det danske angrebsspil.

Der kom meget mere fart i spillet på grund af hende, som Danmark virkelig havde ekstremt meget brug for.

Hun kom også med flere frække frispilninger, der boostede danskernes selvtillid.

Det kickstartede den føring, som Danmark kunne bibeholde i opgørets slutfase.

Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Danmark var inden kampen mod Polen 99,9 procent sikker på at have kvalificeret sig til EM efter to storsejre mod gruppens tredje hold, Kosovo.

Grunden til, at en sejr mod Polen er så vigtig, er, at det kun er vinderen af gruppen som bliver førsteseedet til den kommende EM-slutrunde.

Førstepladsen kan Danmark endeligt sikre sig i det modsatte opgør, som spilles på dansk grund.

Her skal Danmark gøre det færdigt, når de møder Polen i Ballerup Super Arena lørdag klokken 16.00.