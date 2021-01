Det blev til et nederlag for håndboldherrerne i den sidste testkamp før VM.

Danmark endte med at tabe 34-36 til Norge efter et opgør, hvor landsholdets defensiv ikke ligefrem så imponerende ud.

Nikolaj Jacobsens tropper var flere gange alvorligt på hælene og kunne sagtens have tabt meget større. Men i slutfasen lykkedes det danskerne at pynte lidt på tingene, så cifrene ikke blev alt for voldsomme.

Herunder kan du se, hvordan B.T. vurderer den danske præstation.

Danmark

Kevin Møller 6

Emil Nielsen 5

Magnus Landin 5

Emil Jakobsen 7

Anders Zachariassen 4

Magnus Saugstrup 6

Lasse Svan Hansen 5

Henrik Møllgaard 6

Mads Mensah 6

Mikkel Hansen 8

Morten Olsen 6

Johan Hansen 8

Lasse Andersson 7

Nikolaj Øris UB

Jacob Holm 6

Mathias Gidsel 8

Simon Hald 6

Nikolaj Læsø UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

5 - Den har du selv glemt om en uge

6 - Træneren skal nok se din vej næste gang

7 - Du må gerne synge i badet

8 - Fansene synger dit navn på vej hjem

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Det var på ingen måde den bedste landskamp, vi har set fra Mikkel Hansens side. Men den danske superstjerne ender alligevel med at stå tilbage som sit holds bedste – foran unge Mathias Gidsel. Ti scoringer blev det til for Hansen. Heraf godt nok otte på straffekast, men de skal jo altså sendes i kassen alligevel. Derudover var der et hav af imponerende målgivende afleveringer, som holdkammeraterne nød godt af.

Karakter: 8

Anders Zachariassen havde en dårlig dag på kontoret. Stregspilleren virkede overgearet og ude af stand til at finde det rigtige spændingsniveau. Særligt i defensiven havde han problemer med at matche den norske fysik og fart – det kostede blandt andet også et par dumme udvisninger. Landstræner Nikolaj Jacobsen kan ikke være imponeret af det, han så fra Zachariassens side.

Karakter: 4

Vital VM-spiller på rekordtid?

Landstræner Nikolaj Jacobsen gav for alvor Mathias Gidsel chancen lørdag aften mod Norge – og den unge GOG’er kvitterede med en flot præstation. Så flot, at han lige nu ligner en mand, som højst overraskende kan sende Nikolaj Øris ud i mørket og overtage positionen som førstevalg på højre back. Men Gidsel har vist, at han bringer en masse – nødvendig – fart i ind det danske angrebsspil, og det klæder blandt andet Mikkel Hansen at blive presset lidt op i tempo. Spørgsmålet er så selvfølgelig, om hans niveau holder til et VM, når tingene spidser til. Men i disse testkampe mod Norge har det været mere end fornuftigt.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Løb direkte ind i kniven

Man bliver ikke verdensmester af at vinde træningskampe, og derfor kan vi sagtens acceptere, at alt ikke sidder lige i skabet, når der ikke er noget på spil. Det er først fra på fredag, at det gælder i Egypten. Men altså … Med al den klasse, der er på det danske landshold, så er det simpelthen ikke godt nok, at der var så mange unødvendige tekniske fejl. Det var tæt på at være pinligt i en periode i første halvleg, hvor landsholdets koncentration var alt andet end godkendt. Her løb danskerne direkte ind i den norske kontrakniv, og de burde være klogere end det.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

De ligner de helt store tabere...

Danmark rejser til VM i Egypten med 20 spillere, men der må kun være 16 skrevet ind i selve truppen til kampene. Derfor er der fire, som skal finde sig i en reservetjans og kigge til fra tribunen. Hvis vi skal forsøge at udpege de fire tabere efter de her træningskampe mod Norge, så ligner Benjamin Jakobsen, Emil Nielsen, Nikolaj Læsø og Nikolaj Øris de bedste bud på dem, der i første omgang kommer til at trække sorteper.