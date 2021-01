JAAAAAA – Danmark skal spille VM-finale mod Sverige på søndag!!!

Det står klart efter endnu en VM-gyser i den store tomme hal i Kairo – hvor Danmark trak sig ud med 35-33-sejr!

Mikkel Hansen spillede en vanvidskamp!

Herunder kan du se B.T.s dom over den danske præstation:

Vi skrev det efter vanviddet mod Egypten i onsdags: Mikkel Hansen spiller IKKE to middelmådige landskampe i træk! Hvis man stadig har brug for bevis for den skråsikre påstand, så tag lige genudsendelsen af aftenens kamp. Mikkel Hansen var tilbage i den absolutte verdensklasse spillede en intet mindre end perfekt første halvleg.

Der er efterhånden lidt længere mellem, at Mikkel hiver sådan en kamp frem. Men når han dufter VM-savsmuldet, og han har fået hældt lidt motivationsbrændstof på tanken i form af lidt kritik i pressen, så kan han han dykke dybt i værktøjskassen og finde et niveau frem, som ingen andre i den aktuelle håndboldverden kan matche!

KAIRO 20210129 Danmarks Mikkel Hansen under semifinalen mellan Spanien och Danmark i handbolls-VM i Egypten.

Øhh … har vi ikke set det før? Der var VM-deja-vu i hallen i Kairo. For landstræner Nikolaj Jacobsen har gemt playmakeren Morten Olsen væk i hele VM-turneringen for så pludselig at hive ham frem i semifinalen – akkurat som det var tilfældet, da landstræneren pludselig fandt Olsen frem i VM-semifinalen mod Frankrig i Hamborg for to år siden.

Og ligesom dengang i 2019 viste det sig at være en lille genialitet fra Jacobsen. Olsen kom ind og bragte med sin fart, temposkift og offensive visioner det danske angrebsspil op på et niveau, som vi ikke har set tidligere i turneringen. Morten Olsen spillede også en gude-finale for to år siden – vi tager gerne en genudsendelse.

KAIRO 20210129 Danmarks Morten Olsen gör mål under semifinalen mellan Spanien och Danmark i handbolls-VM i Egypten.

Ja, hva' nu? Det skal jeg fortælle dig – DANMARK SPILLER PÅ SØNDAG SIN ANDEN VM-FINALE I TRÆK! Det er simpelthen for vildt – og så med et hold, hvor masser af uprøvede navne som Lasse Andersson, Mathias Gidsel, Emil Jacobsen og Magnus Saugstrup i nøgleroller. Det er bare at tage hatten af for denne præstation af landstræner Nikolaj Jacobsen. Du er genial, gamle dreng!!!

Og vi skal møde et skadesramt svensk hold, som har imponeret os med et stærkt kollektiv. Men spiller for spiller er Danmark bedre end vores naboer – og vi går ind til finalen som favoritter, mine damer og herrer!