Danmark sparede stjernerne mod Frankrig, og det lignede længe et 'au revoir' til Les Bleus.

Uden profiler som Mikkel Hansen, Mathias Gidsel og Magnus Saugstrup leverede de danske reserver en flot indsats i den sidste mellemrundekamp.

Men gassen gik af ballonen til sidst. Rutinerede Frankrig stjal sejren og vandt 30-29. De er nu videre til EM-semifinalen på bekostning af Island, der havde håbet på dansk sejr. Undskyld, Island!

Danmark var sikret EM-semifinalen inden kampen, og nu venter Spanien på fredag, mens Frankrig møder Sverige.

Coronasmitten har fyldt så meget under dette EM. Og danskerne har været eksperter i at undgå det helt store udbrud. I hvert fald foreløbigt.

For ryger man ud med en positiv prøve nu, er indsatsen steget markant i vejret. Jo, jo, ingen ville ud på noget tidspunkt, men sker det nu, ville det være ubærligt. En positiv prøve de næste dage er lig med et farvel til semifinalen og en eventuel finale. Det er næsten urimeligt.



Danskerne har uden tvivl gjort mere end mange af holdene under dette EM. Vi har på B.T. beskrevet de mange tiltag, danskerne har gjort brug af undervejs. Sprit, afstand fra de andre hold på hotellet og ikke mindst UV-lamper, der måske har været den helt store forskel for Danmark.

Det skal Danmark fortsætte med, og de skal ikke tænke for meget over konsekvenserne ved en positiv coronaprøve. For det ville virkelig ikke være til at leve med.

Kapow! Det var sådan et skud, hvor hænderne svier og er røde som bare pokker.

Henrik Møllgaard har ikke haft verdens bedste slutrunde. Mod Frankrig fik han masser af spilletid og mulighed for at vise, at han stadig kan sit kram i det danske forsvar. Og den chance greb han.

Vi var ikke mange inde minutter inde i kampen, før han skreg sin jubel ud i MVM Dome i Budapest, hvor en pæn flok danskere klappede ivrigt med på bedriften.



Kort forinden havde den franske stjerne Dika Mem nemlig hamret et skud i Møllgaards parader, så det rungede i hele hallen. Møllgaard var iskold. Eller det var han ikke, for det er lige præcis det, han elsker - og det strålede ud af ham. Det var vanvittigt fedt at se.

Den kan vi godt unde ham.

SEMIFINALE! For hede hulen, det bliver spændende på fredag, når Danmark skal forsøge at komme i den første EM-finale i otte år og vinde det første EM-guld siden 2012,.

Landstræner Nikolaj Jacobsen kommer til semifinalen med en perfekt balanceret trup, hvor de fleste har fået rigeligt med spilleminutter, de store stjerner har fået hvil undervejs og vigtigst af alt har coronasmitten aldrig bidt sig fast hos danskerne.

Det er derfor en EM-semifinale på næsten helt perfekte vilkår, Danmark træder ind i. Ja, modstanden har måske ikke været overvældende undervejs, men Danmark har løst de opgaver, de er blevet mødt af. Det blev godt nok til nederlag mod Frankrig i den sidste mellemrundekamp, men den er glemt lige om lidt. Nu er alle mand klar til kamp. Nu gælder det semifinalen.

Det bliver en gyser!