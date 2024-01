Danmark var som nat og dag mod Norge i Golden League-kampen foran vanvittige 12.436 tilskuere i Royal Arena.

Der var propfyldt til en EM-testkamp, hvor specielt én dansk stjerne lyste klare end de andre, da Danmark noget skuffende spillede uafgjort 27-27 i EM-testkampen mod Norge, efter d var bagud 13-15 ved pausen. Læs B.T.s dom over Danmarks præstation herunder.

Der opstod flere momenter i opgøret, hvor Mathias Gidsel var fuldstændig umulig at styre for de norske spillere, som ofte så voldsomt fortvivlet til, da de blev sendt ud efter pølser af den ene vanvittige kropsfinte efter den anden.

Hvordan løser man så det? Man sender 2-3 spillere helt op i hovedet på Mathias Gidsel, som bare valgte at diske op med maskerede afleveringer til Magnus Saugstrup på stregen og en bold bagom ryggen ud til Lindbeg på højrefløjen, der nemt kunne score efter netop den drømmeaflevering.

Den eneste dumme aktion fra Gidsel kom, da han lavede en udvisning for riv i trøjen mod Sander Sagosen i de døende sekunder af første halvleg, som endte med at føre til en tomålsføring til Norge ved pausen.

Dagens detalje kom også for Mathias Gidsel, da han - nok ikke med vilje - smed bolden ind til Saugstrup på stregen i det, der lignede en afslutning, hvor Gidsel tabte bolden ud af hånden undervejs. Med andre ord var den danske superstjerne flyvende i alle spillets facetter her til aften. Han blev da også fortjent kåret til den bedste danske spiller efter kampen.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Den kæmpestore forsvarsklippe haltede gevaldigt efter de norske bagspillere i første halvleg, hvor de peb lige forbi fynboen.

Han blev da også kastet lidt pludselig ind i opgørets indledning, og de kom han sig ikke rigtig over før, at Rhein-Neckar Löwen-spilleren kom på banen igen efter pausen.

Her blev det bedre for Kirkeløkke, der dog aldrig spillede en god kamp for Danmark.

Den skal hurtigt glemmes for fynboen, hvis der skal tankes selvtillid op til den nærtforstående EM-slutrunde i Tyskland.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Danmarks defensiv var hullet som en si til tider i første halvleg og de havde svært ved at fat i de norske skytter.

Efter pausen blev det væsentlig bedre og fødderne blev flyttet hurtigere i den danske defensiv, som keeper Emil Nielsen også nød godt af.

Det er helt absurd, at kunne skifte en keeper af Barcelona-spillerens kvalitet ind for anden halvlegs start, og han viste da også, at han nok er den bedste landsholdsreserve i verden lige nu.

Emil Nielsen og Niklas Landin kan blive en decideret skræmmende duo for Danmark i deres jagt på EM-guld i Tyskland.

Fy for den lede, hvor kan Niklas Landin få sit ben højt op!

Benet var højere oppe end hovedet på ham selv, da han nuppede en afslutning fra Norges venstre fløj Alexander Blonz.

Norges Kristian Bjørnsen sagde med et smil i det efterfølgende norske angreb, hvad Landin dog lavede med benet helt deroppe.

Niklas Landin smilede kækt tilbage til holdkammeraten fra Aalborg Håndbold som om, at det kan han da gøre hver gang, hvis han havde lyst til det.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Der var plads til forbedring rigtig mange steder for Danmark i et opgør mod et norsk mandskab, der elleres manglede flere forbedringer.

Efter en sløj start på kampen lysnede de danske stjerner dog op i begge ender af halgulvet, hvor de åd sig ind i opgøret og viste den enorme rutine, de som mandskab besidder.

At det så ender med, at Danmark smider en større føring i slutminutterne, virkede helt bizart og usædvanligt. Hvorfor tabte I koncentrationen, Danmark? Det skal landstræner Nikolaj Jacobsen i den grad til at finde ud af i en fart.

Nu venter Egypten ved næste opgør i Golden League, der tidligere torsdag besejrede Holland. Det bliver endnu en kamp, hvor danskerne er kæmpe favoritter til at snuppe sejren.