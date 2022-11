Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var pres på Danmark. For skulle drømmen om en semifinale for alvor leve, var Jesper Jensens mandskab nærmest pisket til sejr over Sverige.

Og hold nu op hvor de leverede. Det var jo vanvittigt at se på!

Svenskerne er stærke, men danskerne var i den grad endnu stærkere og leverede en præstation, der satte en stor, tyk streg under, hvorfor de ikke har været bange for at tale om medaljer.

Der stod Danmark på det hele, og længe var det blot et spørgsmål om sejrens størrelse. Mod slutningen af kampen var der lidt for mange danske fejl, men sejren var sikker, og da hornet lød, stod der 25-23 til Danmark, der tager to uhyre vigtige point med over i mellemrunden.

Hvad skete der lige der!? I første halvleg faldt Sverige jo fra hinanden som et dårligt samlet IKEA-møbel. Og det var i den grad danskernes fortjeneste, for de havde virkelig fundet de perfekte værktøjer til at skille dem ad.

Og det danske forsvar... Indrømmet – bekymringen var begyndt at vokse her efter kampen mod Slovenien. Men efterfølgende har de i den grad fået lukket munden på kritikerne. Om de havde fået en kæmpe portion kötbullar til aftensmad vides ikke, men de spillede i den grad med musklerne.

De stod kompakt, lavede særligt i første halvleg ikke mange fejl, og i angrebet gav danskerne sig god tid.

Sverige fandt lidt af løsningerne i anden halvleg – men der var det for sent.

Så du hende!? Ja, selvfølgelig gjorde du det, hvis du så kampen. Men altså – vi er jo for pokker nødt til at fremhæve hende endnu engang, for hold nu k*** hvor er hun bare god.

Det er vel knap nødvendigt at skrive, hvem det er, det giver næsten sig selv. Det er selvfølgelig Sandra Toft. Hun er vanvittig.

Mere er der nærmest ikke at sige til det. Hun pillede al glansen af de svenske stjerner i første halvleg, hvor der kun gik 5 (!) mål ind på de første 30 minutter. Det er simpelthen imponerende, og det havde kæmpe betydning for kampens forløb.



Ps. Kan vi få hevet de forrygende fans fra KIES med til Ljubljana? Hold nu op for en stemning, de leverede bag det ene mål – igen!

Mellemrunden venter. Det vidste vi allerede inden aftenens kamp, og med Sloveniens sejr over Serbien stod det klart, at Danmark ikke kunne få fire point med over, som ellers havde været drømmescenariet.

Det her var så det næstbedste scenario. For ikke nok med at Danmark stod for presset, så har Jesper Jensens mandskab også sørget for at holde spændingen uhyre intakt i mellemrunden. Og det var efter en kamp, som danskerne løste til perfektion store dele af tiden - særligt i første halvleg.

De havde i den grad læst på lektien og fik fra start lukket godt ned for den uhyre giftige svenske kontramaskine. Sverige kunne slet ikke få tingene til at fungere, mens Danmark stod uhyre godt i defensiven – tag endelig den med videre i mellemrunden. Så kan det blive rigtig godt!