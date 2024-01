Det var på nippet til at blive unødigt spændende, da Danmark endte med at smadre Holland, der længe nægtede at stille træskoene.

Kort inden pausen vred en dansk profil sig dog i smerter, og det kan blive dyrt for Danmark, der ellers kan fremvise en perfekt pointmæssig høst efter første mellemrundekamp.

Herunder kan du læse B.T.s dom over den danske 39-27 sejr mod Holland.

Det blev en god dag på pointtavlen for Danmark – men Emil Jakobsens mareridts-EM fortsatte.

Den danske skarpretter havde igen svært ved at indstille sigtekornet ved denne her slutrunde, men helt slemt blev det, da han vred om på anklen og så ud til at være i store smerter.

De nervøse svedperler blev heller ikke mindre, da det hurtigt viste sig, at fløjspilleren led så meget, at han måtte forlade hallen i pausen – og han kom aldrig tilbage til bænken.

Et mindre chok for Nikolaj Jacobsen og Danmark. Vi krydser fingre for, at det ikke er for slemt! Men det er bekymrende.

Emil Jakobsen fik is på foden under kampen mod Holland. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Emil Jakobsen fik is på foden under kampen mod Holland. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Der blev sendt et missil gennem Barclays Arena i Hamburg, da tiden var ved at rinde ud i første halvleg.

For Mikkel Hansen tog affære, da han smadrede en bold afsted på et straffekast. Så brutalt, at man et øjeblik frygtede for, om han ville smadre målet.

Bolden ramte målhjørnet, røg ind bag den chanceløse mand i blåt i den hollandske kasse og bragte Danmark foran med et mål.

Stillingen holdt til pausen, hvor Hansen og co. lunede sig ved en 18-17-føring. Wauw, Mikkel.

Mikkel Hansen sendte en kanon afsted, som hun han kan gøre det mod Holland. Foto: Cathrin Mueller/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Mikkel Hansen sendte en kanon afsted, som hun han kan gøre det mod Holland. Foto: Cathrin Mueller/Reuters/Ritzau Scanpix

Med sejren over Holland har Danmark fået en perfekt start på mellemrunden – i hvert fald på papiret.

Spillet flød nemlig ikke for de danske tredobbelte verdensmestre, der havde det svært ved den første mellemrundekamp i de første 40 minutter.

En smuk anden halvleg fra Nikolaj Jacobsens tropper sikrer dog fire point på den danske konto inden det vitale opgør på fredag: En vanvittig svær kamp mod Sverige, vi formentlig skal kæmpe med om førstepladsen.

Håndboldherrerne blev også hjulpet af vore norske rivaler, der storskuffede med et nederlag mod Portugal og er en skygge af sig selv. Det betyder én ting: At du skal følge med på bt.dk fredag aften til en vaskeægte gyser!