Danmark er i VM-kvartfinalen. Sikke en rutsjebane!

Det går op og ned i showbusiness, det kan det danske landshold i den grad skrive under på.

For 48 timer siden stod de med kniven for struben, og nu har de spillet sig videre ved årets slutrunde.

Det skete gennem rumænsk hjælp og en efterfølgende dansk sejr på 32-22 over Polen.

JA TAK, Boxen! Endelig kom det. De 10.398 fremmødte fans skabte lørdag aften den heksekedel, vi har hungret efter.

Polen havde knap givet bolden op i første halvleg, så var der buhråb på lægterne. Det er det, vi vil høre!

Jyske Bank Boxen kogte, det rungede, og publikum gav alt, de havde i sig for at hjælpe Danmark mod sejren.

Der blev jublet, hujet og sunget med for fulde drøn, når 'Vi sejler op ad åen' og 'For Evigt' bragede ud af højttaleren.

Da de stod op og trampede, gyngede hele tribunen. Bogstaveligt talt! Det var vanvittigt, en smule ubehageligt men mest af alt fedt. Mon ikke der kommer fuld gang i de midtjyske dansegulve i nat?

Når det ikke altid er lige kønt, kan man altid levere solid fight. Og det må man sige, Rikke Iversen gjorde i midten af første halvleg.

Danmark var i angreb, da de lidt unødvendigt tabte bolden. Polen var egentlig klar til at sætte et kontraangreb i gang. Glem det, sagde Rikke Iversen.

På helt heroisk vis kastede hun sig i gulvet, så man blev i tvivl om det var wrestling eller håndbold, vi var vidne til – hun knugede bolden til sig, så den igen kom på danske hænder.

De prøvede at vriste den fra hende – men den gik ikke. Overhovedet.

Jesper Jensen og co. kan give en omgang fadøl til Rumænien på Fox and Hounds i aften som tak for den tidlige julegave.

Deres nederlag tidligere lørdag betyder nemlig, at Danmark med aftenens sejr er i kvartfinalen ved VM.

Nu handler det så om at slutte som vinder af mellemrundegruppen for at gøre vejen videre så let som mulig, og mandagens kamp mod Tyskland bliver en direkte duel om netop det.

Danmark gjorde rigtig mange ting rigtigt lørdag aften, men med fare for at gentage os selv, skal der altså rettes op på afbrænderne.

De kunne have ført langt større ved pausen, hvis sigtekornet lige havde været indstillet helt skarpt.

I de sidste 30 minutter var der dog intet at rafle om. Der kørte Danmark den sikkert hjem.