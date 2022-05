Kvindernes DM-finale i håndbold skal afgøres i en tredje finale på tirsdag.

For Esbjerg bankede Odense med hele 35-28.

Det lykkedes Esbjerg at lukke helt ned for Mie Højlund, der ellers var storspillende i det første opgør.

Herunder kan du se B.T. Odenses karakterer til Odense-spillerne.

Det er fuldstændig uhørt, at Reinhardt står med så lav en redningsprocent! Der skulle gå ni minutter, før landsholdsstjernen fik reddet et Esbjerg-skud, og det blev kun til tre i hele første halvleg. Men Reinhardt fik heller ikke meget hjælp fra forsvaret, der havde svært ved Esbjergs effektive bagspillere. Det var en sur dag på kontoret, og nu skal Reinhardt og holdkammeraterne hjem og finde ud af, hvorfor det gik så galt.

Uden for bedømmelse.

Thörn fik muligheden for at redde et straffekast tidligt i kampen – det lykkedes ikke – og måtte så se til fra bænken indtil syv minutter før tid. Hun klarede det ikke meget bedre end keeperkollegaen.

På trods af 23 centimeters forskel i højden blev Ikehara sat til at mandsopdække stjernen Henny Reistad et par gange. Det slap hun fint fra, men Esbjerg havde andre løsninger. Offensivt startede det med et skud lige på keeperen, men så smed japaneren den ellers både udenom, indenom og over Rikke Poulsen i målet.

Uden for bedømmelse.

Uha en start! Housheer fik to udvisninger i kampens første seks minutter og kastede så et straffekast på stolpen efter otte minutter. Av. Halvandet minut før pausen kunne hun udligne men skød så i Esbjerg-paraderne, og pludseligt var Odense i stedet bagud med fire ved pausen. Der var også flotte aktioner fra hollænderen, der flere gange fandt Aardahl på stregen. Og så hamrede hun mål ind på stribe.

Man nåede at tænke 'åh nej', da Cohrt brændte sine to første målchancer, men den mangeårige Odense-fløj steppede gevaldigt op, og gjorde i hvert fald sit, når medspillerne fandt hende på fløjen. Seks mål er sjældent set for Cohrt.

Kamilla Larsen havde helt sikkert drømt om, at dette var hendes sidste håndboldkamp, men sådan skulle det ikke blive. Nu skal hun hjem at finde kræfter til en sidste kæmpeindsats i forsvaret, hvis guldet skal hives hjem tirsdag.

Det blev ikke til meget spilletid for hollandske Vollebregt, der ikke nåede at gøre det store indtryk.

Uden for bedømmelse.

Uden for bedømmelse.

Nordmanden bidrog igen med sikre scoringerne fra sin position på stregen og med et lækkert udført lob på straffekast, men defensivt kunne heller ikke Aardahl holde de storspillende Esbjerg-profiler væk.

Rej kæmpede som besat for at lirke Esbjerg-defensiven op, men den stod som en mur mellem Odense og DM-guldet, der nu først bliver afgjort hjemme på Fyn tirsdag aften. Mod slutningen fik Rej hele hallen på nakken med buhråb, fordi de mente, hun filmede, men landsholdsprofilen havde bare svære arbejdsbetingelser.

Landsholdsstjernen var ustoppelig i første DM-finale, men Esbjerg havde læst på lektien og lukkede helt ned for Højlund, når hun forsøgte at bryde igennem forsvaret. I stedet måtte hun bidrage med at sætte medspillerne i scene – det lykkedes ofte, men der var også flere boldtab og fejlafleveringer undervejs. Det gør ondt i en afgørende DM-finale.

I første DM-finale sprang hun den ene trommehinde, og her i den anden fik hun et ordentligt slag på næsen. Men landsholdsstregen er hårdfør og kæmper hårdere end de fleste på en håndboldbane. Som den ene forsvarskrumtap i Odense-defensiven havde hun dog svært ved Reistad og Co., og offensivt lavede hun flere tekniske fejl.

Knudsen var en del med i kampens indledning, hvor hun blandt andet tilkæmpede sig et straffekast, inden hun måtte se til fra bænken i lang tid. Herfra animerede hun holdkammeraterne.

Efter en lige start haltede Odense-mandskabet efter i første halvleg, og tre hurtige Esbjerg-mål lige før pausen gjorde megaondt på fynboerne. Det lykkedes ikke at få sat Højlund i scene som i det første opgør, så nu skal Kirkely hjem at finde en ny opskrift, hvis DM-guldet skal forsvares i egen hule tirsdag aften.