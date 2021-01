Danmark havde store problemer undervejs – men endte til sidst med at hive 34-27-sejr over Japan. Slutrundedebutant Emil Jakobsen scorede 12 mål.

Dermed er Danmark sikret en plads i onsdagens kvartfinale – selvom der stadig mangler en mellemrundekamp mod Kroatien på mandag.

Aftenens opgør foregik i øvrigt uden Mikkel Hansen og Johan Hansen, der begge var ramt af maveonde.

Herunder kan du se B.T.s dom over den danske sejr:

Som en jerseyko, der kommer på græs efter en lang vinter i stalden, kom Emil Jakobsen spunsende ud på halgulvet i den store tomme arena i Kairo. Han har tydeligvis opbygget et enormt energilager, efter han i en uges tid var buret inde på sit hotelværelse. Kæft, der var energi på drengen! Og tak for det.

Otte kasser i første halvleg – hvor der også blev brændt et straffekast og en friløber. Det lugtede af en dansk målrekord i GOG'erens første slutrundekamp, men Nikolaj Jacobsen (der sidder på scoringsrekorden) ville det anderledes, så den unge fløj sad på bænken i anden halvleg (bortset fra fire sikre straffekasteksekveringer). Men han nåede at give os et løfte for fremtiden – Danmark har fået fingre i en kommende verdensstjerne.

Handball - 2021 IHF Handball World Championship - Main Round Group 2 - Japan v Denmark - Cairo Stadium Hall 1, Cairo, Egypt - January 23, 2021 Denmark's Emil M. Jakobsen reacts

Den danske VM-trup blev ramt af et mindre chok inden kampen. Mikkel Hansen og Johan Hansen var begge blevet ramt af en seriøs omgang Kairo-mave, og var blevet hjemme på hotelværelset, hvor der ikke var mere end par meter til nærmeste toilet. Så Danmark kan nu både skrive coronavirus og tyndskid på uhelds-c.v. 'et

Det er næppe givet, at Nikolaj Jacobsen havde i sinde at bruge Mikkel Hansen i kampen mod Japan. Men bekymringen er mere langsigtet – for hvordan står det til med Mikkels mavse på onsdag, hvor den står på VM-kvartfinale? Og selvom han er spilleklar, vil der sandsynligvis ikke være så meget benzin i tanken ovenpå sådan en omgang. Det er ekstremt bekymrende!

Kairo 20210121 Danmarks Mikkel Hansen med en ispåse på knäet under gruppspelsmatchen i handbolls-vm mellan Danmark och Qatar i Kairo, Egypten.

Det på forhånd erklærede succesmål om en kvartfinaleplads er nu opfyldt – og nu må det være på tide at skrue lidt op for ambitionerne. Og med al den medvind, som danskerne har haft på de egyptiske cykelstier, kan vi godt tillade os at være grådige. Danmark vil med sin lette vej til knald-eller-fald-kampene have en stor fordel i forhold til de kommende i kvartfinale -og (eventuel) semfinale-modstandere, der kommer med masser af tætte og opslidende kampe i stængerne. Ville være forfriskende, hvis Nikolajs nye VM-målsætning som minimum hedder 'en plads i finalen'.

Nøjes vi med blot at kigge frem mod mandagens fuldstændig ligegyldige kamp mod Kroatien, så er det et rigtig godt bud, at vi hverken får Mikkel Hansen eller Niklas Landin på banen. Det bliver 60 minutter, hvor der skal bruges så få ressourcer som mulig – dog med det forbehold, at Nikolaj Jacobsen næppe vil køres over af kroaterne og dermed gå ind til kvartfinalen med en skidt oplevelse. Men et smalt nederlag lever han nok med.