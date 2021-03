De danske verdensmestre skuffede fælt i EM-kvalifikationskampen mod Nordmakedonien og tabte med 29-33.

Mikkel Hansen & co. spillede langt under niveau og var på hælene fra første sekund i den tomme hal i Skopje.

Nordmakedonerne overmatchede ganske enkelt Danmark på vilje og power i et opgør, der er den dårligste landskamp i Nikolaj Jacobsens regeringsperiode.

Herunder kan du se B.T.s dom og karakterer til de danske spillere.

Efter sådan en sløj præstation kan det være svært at finde en spiller at fremhæve. Men når vi nu skal pege på én, så kan vi udnævne Mads Mensah til den ‘mindst dårlige’ dansker. Der var særligt i første halvleg gode takter i begge ender af banen, men nogen imponerende kamp var det ikke.

Karakter: 3

Mathias Gidsel var den helt store sensation under guldtriumfen ved VM i Egypten. Her spillede den blot 21-årige Gidsel på et uhørt højt niveau i hele turneringen. Men når man er så ung, vil der være udfald – og det kom så torsdag aften i Skopje, hvor Gidsel for alvor kom ned på jorden. Højre backen var usikker, manglede timing og tog dårlige beslutninger.

Karakter: 1

Niklas Landin 2

Kevin Møller 2

Emil Nielsen UB

Magnus Landin 2

Emil Jakobsen 1

Nikolaj Øris 1

Jacob Holm 1

Hans Lindberg 2

Henrik Møllgaard 2

Mads Mensah 3

Henrik Toft 2

Mikkel Hansen 3

Johan Hansen 2

Lasse Andersson 2

Mathias Gidsel 1

Simon Hald 1

»Vi må kraftedeme vise noget mere mandsmod end det her,« sagde landstræneren cirka midtvejs i anden halvleg, da Danmark var bagud med otte mål. Det gav en kortvarig opblomstring, men intet kunne for alvor sparke gang i et dansk landshold, som slet ikke kunne finde den rette motivation og den nødvendige vilje til at få point med hjem.

Det gik skævt for landsholdet allerede før ankomsten til Skopje. I løbet af torsdagen kom det nemlig frem, at Lasse Møller var taget hjem til Flensborg, efter han havde fået en knæskade. Man begynder snart at tro, at der hviler en forbandelse over Lasse Møller og landsholdet. Han har misset tre slutrunder i træk på grund af skader, og til denne samling var et af de vigtigste punkter for landstræneren at få Lasse Møller spillet ind på holdet inden OL. Så skaden må betragtes som en alvorlig streg i regningen for både Nikolaj Jacobsen, landsholdet – og selvfølgelig Møller selv.

Det her kan Danmark ikke have siddende på sig. Ja, i en tætpakket håndboldkalender er det måske ikke sådan en kamp her, der kan hidse en flok danske stjerne op. Og ja, Danmark skal nok kvalificere sig til EM alligevel. Men indsatsen var pinlig, og indstillingen var under al kritik. Så dybt må et dansk landshold ikke falde. Derfor er præstationen i Skopje dumpet med et brag. Og det skal revancheres – meget overbevisende – når Nordmakedonien på søndag kommer på besøg i Aalborg.