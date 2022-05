Der var sæsonrekord på tribunen, men de mange Odense-fans måtte gå skuffede hjem.

For Odenses forsvarende danske mestre havde gummiarme i den første DM-semifinale mod Herning-Ikast, der kørte hjemmeholdet over.

Midtjyderne vandt med 31-24 over Odense Håndbold, der skal steppe gevaldigt op, hvis ikke guldforsvaret skal være slut om en uges tid.

Herunder kan du se B.T. Odenses karakterer til Odense-spillerne.

Landsholdskeeperen kom hurtigt i gang med redningerne, men gæsterne fik skudt mere og mere hul i muren, i takt med at første halvleg skred frem. Særligt Emma Friis havde let ved at sende bolden i nettet bag Reinhardt. Hun holdt samme niveau i anden halvleg, men det var ikke nok til at vinde keeperduellen mod nærmest overmenneskelige Sabine Englert i modsatte ende.

Uden for bedømmelse.

Det var en forglemmelig indsats af den svenske keeper, da hun kom ind fra anden halvlegs start, og efter fire mål imod blev pillet ud igen. Senere kom hun ind på et straffekast, som hun nærmest havde opgivet at redde, inden Emma Friis havde kastet bolden.

Et lækkert lob over keeperen, en sniger klinet op ad stolpen og et skud trukket op i det lange hjørne. Japaneren var igennem hele paletten af skudmuligheder og brillerede i dem alle. I forsvaret havde hun problemer med Emma Friis, der endnu engang viste, hvorfor hun er en af landets bedste venstrefløje.

Den hollandske fløjraket var klar fra første boldberøring, som hun sikkert satte ind i målhjørnet. Kort efter tilkæmpede hun sig de oranges første straffekast, som holdkammerat Maren Aardahl misbrugte. Anden halvleg var ikke god.

Som sikker Odense-topscorer har Housheer klaret skridtet fra Nykøbing til mesterklubben til topkarakter, men hollænderens skudarm lod vente på sig tirsdag aften. Der skal skydes noget mere, når modstanderens keeper står så skidt, som Jessica Ryde gjorde i første halvleg! Indimellem var der mange smukke assists til stregen og elegante tværbolde til fløjen, men også alt for mange tekniske fejl, der kostede dyrt.

Publikum skulle gætte Cohrts guilty pleasure i pausen. Svaret? Smeltet ost og reality-tv. Det kan hun trøste sig med tirsdag aften, inden hun sammen med resten af truppen skal rejse sig og være klar til returopgøret. Det meste kan blive bedre.

Nu kan vi for alvor begynde at tælle ned. Forsvarsprofilens sidste håndboldkamp nærmer sig med hastige skridt, men det er ikke til at se på Larsens mentalitet, når hun på banen animerer og dirigerer holdkammeraterne med råb og highfives. Det var dog ikke nok mod et HIH-angreb, der lykkedes med det meste.

Uden for bedømmelse.

Det krævede et tomt HIH-mål, før Nusser kom på tavlen. Når der var keeper i målet, kunne hun bare ikke få bolden ind. Heller ikke engang på det straffekast, som en storspillende Sabine Englert hapsede. I Odenses sidste angreb lykkedes det dog endelig!

Uden for bedømmelse.

Den norske stregspiller kom ind i syv-mod-seks-spillet og blev så hængende på banen. Men det var på alt andet end en badebillet, for Aardahl ramte det meste i offensiven og gjorde livet surt for gæsternes stregspiller i defensiven. Hun var hjemmeholdets bedste.

Vi husker alle hendes skrækskade fra VM i december. Rej er på vej op i gear igen, men i første DM-semifinale spillede hun i frigear uden at bidrage med meget, når hun var på banen. Der var dog et enkelt fremragende indspil til stregen, der skal fremhæves.

Av for den! Landsholdsprofilen måtte en tur i gulvet hele to gange efter to slag i maveregionen, der så ud til at gøre rigtig ondt. Indimellem diskede hun op med flere assists end scoringer, fordi hendes eget berygtede gennembrudsspil aldrig rigtigt kom i gang. Det blev slet ikke hendes kamp.

Det var en direkte duel mellem Iversen-søstrene på hver sit hold. Lillesøster Rikke tog godt fra i defensiven og udnyttede sine chancer i offensiven, men storesøster Sarah har håneretten for nu.

Uden for bedømmelse.

Mestertræneren kunne ikke klare at se sit hold bagud og tog kampens første timeout midt i første halvleg, men det hjalp ikke, så hjemmeholdet fortsatte med at halte efter. Det var første gang, siden Super Cuppen i august, at Odense tabte til et andet dansk hold end Esbjerg. Kirkely skal have rettet op på nogle ting, inden returopgøret.

Den anden semifinale spilles i Ikast onsdag 18. maj klokken 18.30.