Mikkel Hansen spillede en pragtfuld sidste klubkamp i karrieren, men Champions League-trofæet vil for altid mangle i danskerens store trofæskab. De sidste 13 sekunder vil hjemsøge Hansen og Aalborg for evigt.

Her får du B.T.s dom over kampen, som Barcelona vandt 31-30:

Er det 36 eller 26 år, dåbsattesten har på bagen? Mikkel Hansen lignede en håndboldstjerne i sin allerbedste alder. Wow, en præstation!

Mikkel Hansen var sprællevende i sin sidste dans i Aalborg-trøjen. Han VILLE vinde det trofæ, der mangler i samlingen. Det vil det desværre gøre for altid.

Otte kasser blev det til. Alle hamret i nettet, som vi kender det fra Hansen.

Det var så tæt på, og gud, hvor gør det ondt at se.

Det er ubarmhjertigt at pege på et 'flop', ligesom det var en ubarmhjertig opgave, Aalborg-forsvaret og kaptajn Møllgaard stod over for.

Men Barcelonas tre franske musketerer, Dika Mem, Melvyn Richardson og Timothey N'Guessan, var fuldstændigt ustyrlige og pressede danskerne voldsomt på fysikken.

21 mål bankede de tre franskmænd ind bag Landin og Norsten.

Og ind imellem så det simpelthen for let ud.

Vi skal lige trække vejret oven på det her sindssyge drama!

Det hele så ud til at glide ud af hænderne på Aalborg, men de holdt liv i drømmen helt til den sidste timeout. Men hvor blev planen af?

Dét der sidste angreb er lige til glemmebogen, for hvordan kan de slet ikke spille sig frem til en chance på 13 sekunder? Det vil hjemsøge dem for evigt.

Aalborg fik et frikast, og Mikkel Hansen stod klar. Uret var løbet ud. De var bagud med én. Historien kunne gentage sig. Men overliggeren var i vejen. For pokker, hvor var overliggeren i vejen.

Den to minutters udvisning kunne have været rigtig dyr, Martin Larsen.

Hampus Wanne sendte bolden på overliggeren på helt frit mål, men desværre for Aalborg stod Blaz Janc klar til at sende riposten i kassen, og så var Barcelona foran med to og en mand i overtal midt i anden halvleg.

Men Mads Hoxer ville det anderledes.

Først bankede han selv reduceringen i kassen, og kort efter leverede han så et lækkert oplæg til Kristian Bjørnsen. Vanvittigt!

Nu er det altså alvor. Mikkel Hansens karriere slutter lige om lidt. Det er virkeligheden det her.

Verdens i årevis bedste håndboldspiller har spillet sin sidste håndboldkamp på klubplan nogensinde. Den lader vi lige hænge lidt.

Nedtællingen er gået ind i sin sidste fase. Kun OL i Paris med landsholdet mangler før det endelige punktum i en vidunderlig karriere.

Nyd den sidste tur med kliken. Om lidt venter et helt nyt kapitel, Mikkel.