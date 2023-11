»Få puttet ungerne i god tid, for det her bliver et kæmpe brag!«

B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg, er ikke i tvivl om, at det er en storkamp, der onsdag aften kan ses live på bt.dk. Helt gratis endda.

I samarbejde med Pluto TV kan du nemlig streame Champions League-kampen mellem norske Kolstad og Aalborg Håndbold fra klokken 18.45 LIGE HER.

En kamp, der kan få altafgørende betydning for det danske storholds chancer for en direkte billet til kvartfinalen.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Aalborg står med det hele i egne hænder. Nordjyderne har en helt unik mulighed for at komme direkte i kvartfinalen. Det vil betyde alverden til forskel for klubben, der drømmer om at blive det første danske herrehold, der vinder Champions League,« lyder det videre fra Johnny Wojciech Kokborg, inden han tilføjer:

»Det bliver ikke nemt mod et Kolstad-hold anført af Sander Sagosen, der er i storform. Heldigvis for Aalborg har man en brølstærk Niklas Landin i målet, der lever og ånder for kampe som i aften.«

Derfor har B.T.s håndboldkommentator da også svært ved at finde argumenter for, hvorfor danske håndboldfans ikke skal sidde klar foran skærmen.

»Jeg kan virkelig ikke se nogen undskyldninger for at misse det, og jeg kommer i hvert fald til at være klistret til skærmen fra start til slut,« afslutter han.