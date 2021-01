Det har udviklet sig til et par specielle dage for Team Tvis Holstebro-fløjen Magnus Bramming.

I weekenden fik han besked på at lade sig corona-teste og have en pakket kuffert klar, da landstræner Nikolaj Jacobsen muligvis fik brug for en erstatning for Emil Jakobsen, der var testet positiv for corona.

Søndag aften kom opkaldet fra Egypten. 'Kom herned straks'.

B.T. fangede mandag formiddag 30-årige Magnus Bramming, mens han sad i transit i Tyskland. Og fløjen var ikke opdateret på den seneste udvikling i sagen.

Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg fløj fra Billund i morges, og nu sidder jeg og venter i Frankfurt Lufthavn, hvor jeg skal med et fly til Kairo klokken halv to.«

Hvad hører du fra Egypten? Emil Jakobsen har jo afleveret en negativ coronaprøve her til morgen.

»Nå! Ja, okay. Men jeg har faktisk ikke hørt fra dem siden i morges, hvor jeg skrev til dem, at jeg hoppede på flyet i Billund.

»Vi har ikke snakket sammen endnu.«

Foto: Liselotte Sabroe

Satser du stadig på, at der er nogen fra DHF, der henter dig i lufthavnen i Kairo?

»Ja, det håber jeg da. Hehe. Ej, det tror jeg da bestemt, at der er. Nu må vi se, hvad der sker. Det er jo lidt specielt det hele.«

Hvordan er det at skulle sætte sig op til at spille VM, når man ved, at der er en chance for, at man bliver sendt hjem igen, kort efter man er landet?

»Det er egentlig okay. Det er der ikke noget problem i. De ringede, og selvfølgelig var jeg klar. Der var ikke den store betænkningstid. Jeg tager det i stiv arm. Det er en oplevelse – og så må vi se, hvad der sker,« fortæller Bramming fra en bænk i Frankfurt Lufthavn.