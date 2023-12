Fyret.

Det er et håndboldchok, det sneklædte Danmark er vågnet op til.

TV 2 kunne torsdag formiddag fortælle, at den tidligere landsholdsstjerne Morten Olsen stopper hos de danske mestre GOG med øjeblikkelig virkning.

Det sker efter en turbulent sæson, hvor Morten Olsen blandt andet har været involveret i en kontrovers med holdkammeraten Emil Madsen - det kunne TV 2 berette, og B.T. fik herefter bekræftet de oplysninger.

Og nu kan B.T. så erfare, at Morten Olsen reelt er blevet fyret af den fynske traditionsklub. Der er altså ikke tale om et frivilligt stop fra veteranens side.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det er endnu uklart, hvad der konkret er ført til fyringen. Men der er meldinger om et længere forløb, hvor parterne har været på kollisionskurs.

GOG-ledelsen meddelte - ifølge B.T.s oplysninger - Morten Olsen om fyringen allerede fredag. Men han spillede alligevel ligakampen mod Mors-Thy søndag og Champions League-opgøret mod Porto onsdag aften.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Morten Olsen og GOG-direktør Kasper Jørgensen.

39-årige Morten Olsen skulle egentlig have været fortid i GOG i sommer, da han efter planen skulle starte op som assistenttræner i TMS Ringsted. Men det lykkedes fynboerne at få ham overtalt til at tage endnu en sæson på playmakerposten.

Morten Olsen har en flot landsholdskarriere bag sig, hvor det både er blevet til VM-guld og OL-guld.

Onsdagens Champions League-sejr mod portugisiske Porto blev Morten Olsens sidste kamp i GOG's gule trøje.

Opdatering

Efter denne artikels publicering har GOG skrevet følgende på sin hjemmeside:

»Vi har truffet en beslutning om, at gå hver til sit, da det er det bedste for holdet og for klubben.

»Hvis man ikke har 100 procent tillid til hinanden, kan man ikke have et ordenligt samarbejde, og selv om det er en beklagelig situation, er det en nødvendig beslutning, som jeg har fuld opbakning til fra bestyrelsen, for at alle parter kan komme videre,« udtaler GOG-direktør Kasper Jørgensen i meddelelsen.