Den ungarske storklub Veszprem har allerede sikret sig to danske landsholdsprofiler fra næste sæson, hvor Rasmus Lauge og René Toft Hansen kommer til klubben. Og nu kan BT afsløre, at Veszprem også har haft snøren ude efter Danmarks største håndboldstjerne - Mikkel Hansen.

Kilder fortæller, at ungarerne har gjort flere tilnærmelser siden årsskiftet, og træner Ljubomir Vranjes erkender da også, at han har forsøgt at få Mikkel Hansen til at skifte Paris Saint-Germain ud med Veszprem.

»Jeg kan bekræfte, at jeg har kontaktet Mikkel, fordi jeg gerne ville have ham til mit hold. Jeg snakkede med Mikkel og Paris, men vi kunne ikke gå videre med det, for der var ikke interesse for det,« siger Vranjes, der er blevet hentet til Veszprem for at vinde Champions League-trofæet til ungarerne.

Veszprem har været i Final4 i de fire foregående sæsoner, men i denne sæson blev klubben sensationelt slået ud af Champions Leagues 1/8-finaler af Skjern. Det ændrer dog ikke på, at ambitionerne er enorme i Veszprem, der har givet Ljubomir Vranjes masser af millioner til at skabe et hold, som kan stryge helt til tops i verdens mest prestigefyldte klubturnering.

Og her havde Veszprem-træneren altså udset sig Mikkel Hansen, der to gange er blevet kåret til verdens bedste håndboldspiller, som en helt central figur. Efter en sæson, hvor Hansen har spillet mindre end normalt, tog Veszprem derfor kontakt til danskeren i håbet om, at han var så træt af situationen i Paris, at han var villig til at skifte klub.

Forhåbninger, der blev hjulpet på vej af forlydender om, at Paris var klar til at sælge Mikkel Hansen, hvis det rigtige bud kom.

»Vi hørte rygter om, at der var muligheder for at købe ham fri i Paris. At det skulle kunne lade sig gøre. Men Mikkel ville gerne blive i Paris, og så var der ikke så meget mere for os at gøre,« siger Vranjes og afviser dermed også, at det blev til reelle forhandlinger.

»Vi har ikke forhandlet om nogen pris med Paris, for vi kom ikke så vidt. Først og fremmest skal spileren ville skifte til klubben, og det var ikke tilfældet her. Dernæst skal Paris fortælle, hvor meget de vil have for spilleren. Og det kom vi altså ikke til. Han har en lang kontrakt i Paris, og lige nu er virkeligheden, at han spiller der. Så vi går ikke vide med det lige nu. Men enhver spiller med den kvalitet er interessant for en klub som vores,« lyder det fra Vranjes.

Har du opgivet at få Mikkel Hansen til Veszprem?

»Lige nu har jeg, ja. Han spiller Final4 om lidt og har nok at se til. Men vi må se, hvad der sker. Mikkel Hansen vil altid være interessant for os,« siger Vranjes og fortsætter:

»Vi søger efter spillere, som kan forstærke vores hold i fremtiden. Vi vil være et af de bedste hold i verden, og vi søger efter spillere, der kan begå sig på det niveau. Og det kan Mikkel Hansen. Og så passer han også godt til min måde at spille håndbold på,« siger han.

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Hansen og Paris Saint-Germain.

Mikkel Hansen har været i Paris siden 2012, hvor han tog til den ambitiøse franske hovedstadsklub efter AG Københavns konkurs. Han forlængede sin kontrakt med Paris til 2022 før denne sæson, men siden har han tilbragt mere tid på bænken, end han har været vant til.

Norske Sander Sagosen har fået en del spilletid på bekostning af Mikkel Hansen, som også har siddet udenfor i en længere periode på grund af de knæproblemer, han kæmpede med under EM-slutrunden i januar.

Men Mikkel Hansen har altså ikke lyst til at forlade Paris Saint-Germain, som i slutningen af denne måned skal spille Final4 i Køln for tredje år i træk. Holdet har endnu ikke prøvet at vinde Champions League-trofæet, men de ankommer endnu en gang til finaleweekenden som solide favoritter til at gå hele vejen.