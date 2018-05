Bjerringbro-Silkeborg har et glimrende udgangspunkt for at nå DM-finalen inden søndagens semifinale i Aalborg.

Aalborg. For et år siden vandt Aalborg DM-semifinalen over Bjerringbro-Silkeborg (BSV) og vandt siden guld, men i denne sæson har BSV et perfekt udgangspunkt for at få revanche mod nordjyderne.

BSV vandt den første semifinale på hjemmebane og er således finaleklar i tilfælde af mindst uafgjort i søndagens anden semifinale i Aalborg.

Skulle det glippe, har BSV endda endnu en chance på hjemmebane i en altafgørende semifinale i næste uge.

Det er en situation, der behager BSV-træner Peter Bredsdorff-Larsen.

Aalborg har kniven for struben. De har sat sig selv under pres, mens vi på den anden side har skabt et perfekt udgangspunkt. Vi kan tage til Aalborg og jagte en finale velvindende, at vi har en livline.

- Men når det er sagt, så skal man tage muligheden, når den er der. Vi har en matchbold i Aalborg, og vi kan ovenikøbet nøjes med uafgjort. Det vil vi udnytte, siger Peter Bredsdorff-Larsen til klubbens hjemmeside.

BSV vandt den første semifinale med 28-20, men træneren spår en sværere kamp på udebane. Både individuelt og som hold ønsker træneren, at holdet skal spille skarpere.

- Aalborg vandt kontra- og returspillet, selv om de tabte kampen med otte mål.

- Det vil vi gøre bedre. Vi vil selv opsøge flere mål i kontraspillet, og så vil vi minimere Aalborgs muligheder, fordi det også er en af deres chancer for at vinde kampen, når de har det svært i etableret angreb, siger træneren.

Kampen i Aalborg begynder klokken 14.10. Den anden semifinale mellem GOG og Skjern starter klokken 16.10.

Fynboerne vandt den første semifinale på udebane og kan sikre sig en plads i DM-finalen for første gang i ti år.

/ritzau/