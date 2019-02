Med en firemålssejr i Polen har BSV et glimrende udgangspunkt for at avancere i Champions League.

Bjerringbro-Silkeborgs herrer leverede en fremragende indsats i lørdagens udekamp i Champions League mod polske Wisla Plock, som blev slået med 26-22.

Dermed har danskerne et solidt fundament at bygge på til returopgøret i Silkeborg 3. marts, når det skal afgøres, hvem der går videre til ottendedelsfinalerne.

BSV-veteranen Michael V. Knudsen er meget tilfreds med resultatet, men på vanlig jysk maner tages intet for givet.

- Nu ser det bedre ud end før kampen. Men det må ikke være nogen sovepude, siger han.

- Plock har faktisk et rigtig godt hold og nogle rigtig dygtige spillere. Deres ulempe er, at de har rigtig mange forskellige nationaliteter, så deres kollektive spil er ikke helt på vores niveau, men individuelt har de nogle store kvaliteter.

BSV leverede en helstøbt og flot præstation på det polske halgulv i en svær kulisse. Michael V. Knudsen mener da også, at polakkerne skal finde på noget nyt og kreativt, hvis de vil videre.

- Vi vidste, de kom med stor fysik, gerne ville ind over midten for at skyde og spille stregspilleren, og det fik vi lukket rigtig godt af for, siger stregspilleren, der bød ind med to scoringer på to forsøg.

- De levede op til det, vi havde forberedt os på op til kampen. De kom ikke med noget nyt, så de skal komme med noget nyt for at tvinge os i knæ og få nogle andre muligheder. Vi havde ufattelig godt styr på dem.

De danske vicemestre kunne have fået en lidt større sejrsmargin med hjem, men Wisla Plock scorede to gange i det sidste minut. Det var eneste lille skår i glæden.

- I hvert fald det sidste skulle de ikke have haft. Der skulle vi have kørt tiden ud, lyder det fra Michael V. Knudsen.

- Det kan vi selvfølgelig ærgre os rigtig meget over, men omvendt glæder vi os også rigtig meget over, at vi trods alt vandt med fire mål. Det havde vi absolut solgt den for på forhånd. Det er et mega flot resultat.

Sebastian Skube blev BSV's topscorer i kampen med ni mål.

/ritzau/