Bjerringbro-Silkeborg hentede en storsejr ude over Besiktas og fører stadig sin gruppe i Champions League.

Izmit. Håndboldherrerne fra Bjerringbro-Silkeborg (BSV) badede sig i en næsten mennesketom arena i Istanbul igennem udekampen mod Besiktas lørdag.

Opgøret i Champions League blev vundet overbevisende af det danske mandskab med 37-24, og dermed tangerede klubben sin scoringsrekord i Champions League.

Besiktas var stort set ikke med i opgøret andet end i en fase i anden halvleg, hvor tyrkerne hentede lidt ind på BSV's føring på ti mål.

Med storsejren topper BSV gruppe C med otte point efter fem kampe, der også har budt på sejre over HC Metalurg hjemme, Sporting Lissabon ude og russiske Chekhovskie Medvedi hjemme.

Det ene nederlag kom ude mod Tatran Presov fra Slovakiet, og BSV jagter en af de to pladser i gruppen, der giver mulighed for videre avancement til ottendedelsfinalerne.

BSV lagde effektivt ud, og efter en fornem frispilning af Jacob Lassen bagom ryggen kunne Johan Hansen bringe gæsterne foran 7-3 efter ti minutter.

Johan Hansen sørgede også for 8-3-føring med sin fjerde scoring i kampens indledning.

Stefan Hundstrup bragte BSV foran 10-4 efter 12 minutter, da det danske hold var en mand i undertal, og Jacob Lassen scorede et af sine mange mål i kampen, da BSV bragte sig foran 11-4 i den ensidige forestilling.

Tyrkernes våben var indspil til den fysisk stærke stregspiller Tolga Özbahar, der trak to straffekast og to udvisninger i det første kvarter.

I defensiven havde Besiktas det dog mere end vanskeligt, og Johan Hansen sørgede med sin femte scoring til 13-6-føring efter 17 minutter.

Nikolaj Markussen var umulig at holde for tyrkerne, og han strøg igennem og bankede BSV på 16-9, og 22-12-føringen til BSV ved pausen vidnede om et ulige opgør.

Besiktas kom lidt bedre med efter pausen og reducerede til både 15-22 og 19-24, inden BSV atter strammede grebet og bragte sig foran med ni mål med et kvarter igen af opgøret.

Indtrykket var, at BSV kunne skrue op, hvis det passede holdet, og med seks minutter igen var føringen igen på ti mål.

Johan Hansen nåede op på ni scoringer i kampen ligesom Jacob Lassen, mens Nikolaj Markussen leverede seks mål i det ulige opgør.

/ritzau/