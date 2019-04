BSV var bagud med syv mål, men kom igen og slog Århus med tre mål i slutspillet i Herre Håndbold Ligaen.

GOG og Bjerringbro-Silkeborg (BSV) ligner DM-semifinaledeltagere i Herre Håndbold Ligaen.

Torsdag tog BSV endnu et skridt mod en semifinale, da Århus Håndbold hjemme blev slået 32-29 i et opgør, hvor gæsterne fyrede al krudtet af for tidligt.

Status i gruppe 2 er derfor, at GOG har seks point på førstepladsen, mens BSV har fem point. Både Århus og Skanderborg Håndbold har nul point efter to runder.

Århus lagde ellers hårdt ud og førte såmænd 12-5 efter et kvarter, men BSV åd sig ind i opgøret og skabte afstand i det sidste kvarter af kampen.

Nikolai Læsø bragte Århus foran 2-0 med sine to mål, og Sebastian Henneberg fulgte op og bragte Århus foran 3-0 efter tre minutter.

Henneberg var der igen med en scoring til 4-0, før hjemmeholdet kom på tavlen ved Nikolaj Øris.

Der stod 7-1 til Århus efter syv minutter, og gæsterne tog fuldstændigt fusen på BSV, som straks tog en timeout.

Efter et kvarter var BSV nede med hele 5-12 efter stormløbet fra Århus, men hjemmeholdet fik rystet starten af sig, og BSV formåede at hale ind.

Pausestillingen lød således på 19-16 til gæsterne, og anden halvleg var derfor en helt åben affære.

Fem minutter efter pausen havde Nikolaj Øris udlignet til 20-20, og så fulgtes holdene ad til 25-25 midtvejs i halvlegen, og gassen var gået af gæsterne.

Michael V. Knudsen scorede fra stregen, og Sebastian Skube brød igennem og hamrede bolden i mål, og så var BSV foran 27-25.

Med ti minutter igen lød føringen på 27-26, og der var lagt op til en tæt afslutning, men Nikolaj Øris scorede for BSV, mens Besard Hakaj misbrugte for Århus, som også fejlede i et kontraløb bagud 26-28.

Aarhusianerne kunne ikke holde fast i slutminutterne efter den vilde indledning på kampen, og det hele endte med en sejr på tre mål til hjemmeholdet.

/ritzau/