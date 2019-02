Jacob Lassen lavede et sublimt mål med et sekund tilbage af opgøret, så BSV slog Aalborg 34-33.

Aalborg Håndbold forspildte onsdag muligheden for at erobre førstepladsen i Herre Håndbold Ligaen.

Nordjyderne var ellers i teten i hjemmekampen mod Bjerringbro-Silkeborg (BSV), men efter en god slutfase og et mål i absolut sidste sekund vandt BSV med 34-33.

Jacob Lassen blev den helt store helt, da han fra en meget spids vinkel på højre fløj sendte bolden ind over hovedet på målmand Mikael Aggefors.

- Jeg tænkte ikke så meget. Der var få sekunder igen, så jeg tænkte hvorfor ikke, og så var det heldigt, at den lige gik ind, siger matchvinderen til TV2 Sport.

Ti minutter tidligere lå Aalborg ellers til at vinde den tætte kamp, hvilket ville have skubbet holdet foran GOG i toppen af rækken.

Nordjyderne førte med 30-27, men formåede alligevel at lukke gæsterne ind i kampen. Det skyldtes både en udvisning og uskarphed i den afgørende fase af den højintense kamp.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at vi smider denne kamp væk og ikke får minimum et point med fra den her kamp. BSV var bare kolde og kyniske til sidst, siger Aalborgs René Antonsen til TV2 Sport.

BSV stillede med en række nykårede verdensmestre, og blandt dem var Nikolaj Øris, der sørgede for maksimal spænding ved at udligne til 33-33 med 69 sekunder tilbage af opgøret.

I det efterfølgende angreb kunne Aalborg ikke bryde igennem, og Janus Smarasons pressede afslutning blev let reddet af Kasper Larsen.

BSV spillede syv mod seks til sidst, men måtte alligevel ty til Jacob Lassens pressede afslutning som en sidste mulighed for at afgøre kampen.

Heldigvis for BSV scorede han, så den midtjyske klub rykker op på fjerdepladsen.

/ritzau/