Bjerringbro-Silkeborg slog Ribe-Esbjerg, og Aalborg uddelte øretæver til Århus i Herre Håndbold Ligaen.

Bjerringbro-Silkeborg Håndbold (BSH) kravlede lørdag op i tabellen i Herre Håndbold Ligaen.

Det stod klart, da BSH på udebane slog Ribe-Esbjerg.

Hjemmeholdet mødte op med tre nederlag i træk og fire nederlag i de forudgående fem ligakampe, og gæsterne vandt kampen 27-22.

BSH lå inden kampen på sjettepladsen, men Silkeborg-mandskabet kravlede efter sejren op på tredjepladsen.

Aalborg Håndbold har på førstepladsen 17 point efter en stensikker 40-31-sejr over Århus Håndbold lørdag, mens GOG for en kamp færre har 16 point på andenpladsen.

BSH følger efter med 14 point og grundlagde sejren med en 7-1-føring efter et kvarter. Pausestillingen lød på 15-8 i gæsternes favør.

Det lykkedes Ribe-Esbjerg reducere til 16-20 med et kvarter igen af kampen, men hjemmeholdet kom aldrig for alvor tæt på, og må se i øjnene, at ti kampe i denne sæson blot har kastet tre point af sig.

I Aalborg var der decideret målfest og storsejr, da Aalborg tidligere lørdag tog imod Århus Håndbold.

Århus var egentlig godt med i første halvleg, og Mathias Larson sørgede efter lidt over et kvarter for 8-7-føring til gæsterne.

Det var tæt næsten til pausefløjtet, men Aalborg trak dog lidt fra, inden det efter pausen endte med en nordjysk målfest.

Aalborg var foran 20-16 ved pausen, men så gik det stærkt i anden halvleg, og den tidligere Århus-spiller Nikolaj Læsø imponerede med hele 11 mål i kampen.

Aalborg tabte i den seneste runde til netop BSH, og det var første gang, at nordjyderne tabte i den bedste danske håndboldrække siden 30. oktober i 2019.