BSH har valgt ikke at anke afgørelsen om pointstraf for brug af ulovlig spiller af respekt for de andre hold.

Bjerringbro-Silkeborg går ikke videre med sagen om pointstraf i herrernes håndboldliga.

Det oplyser klubbens administrerende direktør, Jesper Schou.

Klubben har valgt ikke at appellere afgørelsen fra Håndboldens Appelinstans, der besluttede, at BSH blev taberdømt i tre kampe for ulovlig brug af stregspilleren Sasser Valde Helveg Sonn.

BSH havde ellers mulighed for at tage sagen videre til Idrættens Højeste Appelinstans under Danmarks Idrætsforbund (DIF), men klubben fandt det usandsynligt, at den ville få medhold, og dermed stopper sagen her.

Bjerringbro-Silkeborg har fået fratrukket seks point, men er alligevel sikker på at slutte grundspillet på fjerdepladsen og går dermed videre til slutspillet med et point.

Afgørelsen har derimod haft store konsekvenser for kampen om at undgå direkte nedrykning, hvor TSM Ringsted inden sidste spillerunde søndag stadig kan nå at overhale Lemvig-Thyborøn.

Ringsted er et af de tre hold, der fik to point på skrivebordet som følge af sagen.

/ritzau/