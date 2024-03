Bjerringbro-Silkeborg gik helt i stå efter en god start mod Schaffhausen, men reddede de to point til sidst.

I 25 minutter lignede det en midtjysk ekspeditionssag. Men det endte som en gyser, da Bjerringbro-Silkeborg (BSH) spillede sig videre i European League med en 34-33-sejr over Kadetten Schaffhausen i Schweiz.

I teorien kan midtjyderne endda besætte førstepladsen i gruppe III og spille sig direkte i kvartfinalen. Men det vil kræve en sejr på mindst 11 mål over den tyske storklub Flensburg-Handewitt i sidste spillerunde.

Det virker mindre realistisk, og derfor skal BSH formentlig ud i en playoffrunde om en plads mellem de bedste otte.

At det skulle blive tæt og spændende tirsdag aften, var der intet, der tydede på i det meste af første halvleg.

Midtjyderne fik nemlig en forrygende start, hvor især Rasmus Lauge og den norske stregspiller Thomas Solstad brillerede. Efter fem minutter havde Solstad scoret fire gange, og BSH var i front med 6-0.

BSH havde hjemmeholdet under fuld kontrol, og da Morten Olsen fem minutter før pausen øgede føringen til 19-11, virkede schweizerne nærmest modløse.

Men så vendte det hele. BSH kunne pludselig ikke score, og Schaffhausen-spillerne fik hurtigt færten af, at der måske alligevel var noget at hente.

Ved pausen var den midtjyske føring kun på 19-17, og da måltørken fortsatte fra starten af anden halvleg, kom schweizerne hurtigt på 19-19.

Lauge fik brudt den dårlige angrebsstime med et par scoringer, så BSH trods alt kunne hænge på. Men det stod klart, at det ville blive tæt til det sidste.

Træner Patrick Westerholm dikterede overtalsspil syv mod seks i slutfasen, men hans spillere fandt kun sjældent de rigtige løsninger.

Efter en timeout bragte Lauge 50 sekunder før tid dog sit hold i front 34-33. Det var hans ottende mål, og det blev kampens sidste.

Schweizernes forsøg på at udligne endte nemlig i ingenting, og så slap BSH-spillerne alligevel fra kampen med to point.

I gruppe II tabte Skjern et skridt i kampen om at besætte førstepladsen med et 33-34-nederlag på hjemmebane til svenske Sävehof. Skjern førte ellers 33-31 få minutter før tid, men kunne ikke holde hjem.

Vestjyderne var allerede før kampen sikker på at gå videre i turneringen.

/ritzau/