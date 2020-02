Bjerringbro-Silkeborg kom skidt i gang i EHF Cuppen, da portugiserne i Silkeborg slog danskerne med ni mål.

Håndboldherrerne fra Bjerringbro-Silkeborg (BSH) kunne ikke stille meget op, da portugisiske Benfica kiggede forbi Silkeborg søndag eftermiddag.

Opgøret var i den næstbedste europæiske klubturnering, og det var første gruppekamp i EHF Cuppen.

Benfica med den danske landsholdsspiller René Toft Hansen var overlegen mod et lettere rystet dansk hold, der tabte kampen 24-33.

Petar Djordjic scorede næsten efter behag mod det tamme danske hold, og serberen blev topscorer med hele 11 mål.

Opgøret var i gruppe A, hvor Benfica topper foran Melsungen, der slog polske Gwardia Opole 26-21. Det store nederlag betyder, at BSH ligger sidst efter en enkelt kamp.

Med et kvarter igen var BSH nede med syv mål, og der skulle et stabilt forsvar og scoringer til for at ændre på 24-17-føringen til portugiserne.

Nikolaj Markussen reducerede, men Benfica kom på 25-18, og BSH virkede helt bedøvede. Det lignede en umulig opgave for det danske mandskab.

Nede 19-27 med ti minutter igen var slaget så godt som tabt, og tilskuerne i Silkeborg begyndte så småt at udvandre med seks minutter igen og 21-31.

Nikolaj Øris hamrede bolden på stolpen på et straffekast, og det var et helt opgivende dansk hold, der godt nok fik lov at hente lidt ind i slutfasen, men som fik langt større udfordringer med Benfica, end BSH nok havde regnet med inden kampen.

TTH Holstebro var også i kamp søndag i samme turnering, og her blev det til et nederlag på 27-29 på udebane mod spanske Cuenca.

Det var også første gruppekamp, og dermed topper spanierne gruppe B, mens TTH er sidst.

De to øvrige hold er Rhein-Neckar Löwen og Nimes, som mødes senere søndag.

/ritzau/