Følelserne fik frit løb fra flere BSH-spillere, da holdet spillede sig i DM-finalen med en sejr over TTH.

En DM-finale i herrernes håndboldliga bliver punktum i Bjerringbro-Silkeborg-karrieren for en god håndfuld af spillerne.

Syv spillere stopper nemlig i klubben efter sæsonen sammen med blandt andre cheftræner Peter Bredsdorff-Larsen, og derfor betød finalepladsen ekstra meget.

Det var tydeligt, da spillerne brød ud i jubel efter sejren torsdag aften over TTH Holstebro.

En af dem var Sebastian Skube, der skifter til fransk håndbold efter sommerferien efter syv år i BSH, og sloveneren havde også tårer i øjnene, da det stod klart, at finalepladsen var i hus.

- Der er mange følelser i vores klub. Der er syv spillere, som stopper. Det var vores næstsidste kamp i Jysk Arena (BSH's hjemmebane i Silkeborg, red.). Det betyder bare meget for os, og vi ville så gerne i finalen.

- Det betyder alt for mig. Jeg kan lide BSH, jeg kan lide Silkeborg, jeg kan lide Danmark. Det er bare dejligt at slutte af på en ordentlig måde, siger Skube.

Også Peter Bredsdorff-Larsen, der forlader BSH efter syv sæsoner i spidsen for holdet, er glad for at slutte sæsonen med manér.

- Vi er en ni-ti stykker, der forlader holdet af både spillere og ledere. En æra er slut. Vi ville se, om vi kunne lukke godt af med en finale, og vi glæder os rigtig meget, siger cheftræneren.

Han roser holdet, der slog TTH Holstebro med 30-25 på hjemmebanen i Silkeborg, efter at det første opgør i Holstebro endte uafgjort.

- Jeg er meget imponeret over holdet. I den første kamp var vi også de bedste, og på en eller anden mystisk måde smuldrede sejren, og vi måtte nøjes med uafgjort.

- I dag (torsdag, red.) var vi under et maksimalt pres, men jeg synes, at holdet leverede en fantastisk præstation, og jeg var tilfreds med rigtig mange ting, så det var en super kamp, siger Bredsdorff-Larsen.

TTH-fløjen Magnus Bramming var på den anden side skuffet over resultatet og den manglende finaleplads, som han synes, at holdet fortjente efter en fremragende sæson.

Men han mener ikke, at gæsterne kunne have gjort så meget anderledes.

- Vi kom, med alt hvad vi havde, men det var ikke nok i dag. De havde en velspillende Sjöstrand (BSH-keeper, red.). Vi brændte vores skud, og BSH fik smidt dem op i hjørnerne, så det var egentlig marginalerne, der gjorde det.

- Jeg synes, at vi dør med skoene på, siger han.

I finalen venter enten GOG eller Aalborg Håndbold, der kæmper om den anden finaleplads, mens TTH skal op imod den samlede taber i kampen om bronze.

Finaleserien begynder 2. juni.

/ritzau/