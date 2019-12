Danskerne har stor respekt for Norges playmaker Stine Oftedal før søndagens nordiske VM-brag.

Det er et norsk mandskab svækket af adskillige prominente afbud, som det danske kvindelandshold står overfor i søndagens mellemrundekamp ved VM.

Men holdets måske stærkeste kort, Stine Oftedal, er med i Japan og i topform. Det er først og fremmest hende, danskerne skal have styr på, hvis håbet om en sejr skal være realistisk.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen kalder Györ-spilleren for verdens bedste håndboldspiller lige nu.

- Det synes jeg, at hun er. Hun ligger også og styrer verdens bedste klubhold med hård hånd. Det er et klubhold, der har mange store stjerner.

- Hun er en autoritet, både i sin måde at lede på og i sin måde at spille på. Hun er god til at sætte de andre og sig selv i scene, og det er bare farligt, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Den 28-årige playmaker er 168 centimeter høj og altså ikke noget fyrtårn i bagkæden.

Til gengæld er hendes evne til at sætte angreb op og gøre sine medspillere gode ubestridelig.

En af dem, der nyder godt af det til daglig, er danske Anne Mette Hansen, der er klubkammerat med Oftedal i Györ.

- Hun er en sindssygt dygtig håndboldspiller og en af de bedste i verden til at føre bolden op ad banen.

- Hun har speed og en fantastisk evne til at dirigere kontraspillet. Hun er virkelig god til vurdere, hvornår hun skal skyde selv eller aflevere til backerne. Det handler om at få hende bremset, siger Anne Mette Hansen.

Og hvordan bremser man så en spiller, der blev kåret til bedste playmaker ved EM sidste år og bedste spiller ved VM i 2017?

- Det kan man jo ikke, men man skal være bevidst om, at hun kommer til at være afgørende i mange af spillets faser, siger Klavs Bruun Jørgensen.

- Hun kommer til at lave pres til de andre og har næstsidste hånd på det meste. Hun er bare en vigtig figur for dem, og derudover er hun godt skydende.

- Især hendes stående skud er utrolig giftige, lyder det fra den danske landstræner.

Kampen mellem Danmark og Norge begynder 12.30 dansk tid.

/ritzau/