Han skal lige runde VM af med spillerne, så er der to kampe mod Polen, men ude i horisonten lurer et kæmpe puslespil.

For landstræner Jesper Jensen skal forud for OL i Paris træffe store beslutninger om den trup, der skal med.

Her er der kun plads til 14 spillere med muligheden for at have op til tre reserver med udover. Og der er ingen mulighed for en flydende rotation som til andre slutrunder. Skifter man ud undervejs, er det endegyldigt.

Og det gør det endnu mere kompliceret.

Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

»Det er en svær opgave, og det er et helt anderledes puslespil med de 14. Vi havde 18 med til VM, hvor vi eksempelvis kunne få Anna Kristensen ind og stå en kamp, det er der slet ikke mulighed for her. Det er 14 mand fra start til slut,« siger Jensen til B.T.

Derfor bliver det altafgørende for udtagelsen, at de 14 spillere kan brage igennem fra start.

»Det er ligesom i gamle dage, for man skal grundigt overveje sine ind - og udskiftninger. De 14 skal virkelig kunne holde til det. Vi kan ikke have nogen med, der måske kun kan spille to kampe og skal have to kampes pause. Man skal stå skarpt, når man kommer ind,« lyder det fra landstræneren.

Danmark vandt bronzemedaljer ved VM i december og skal nu forsøge at kvalificere sig til EM over to kampe mod Polen.

Og så venter OL til sommer i Paris, hvor modstanderne først fastlægges senere på foråret.