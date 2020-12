Statistikken er brutal læsning for Danmark før semifinalebraget mod Norge.

De danske håndboldkvinder har nemlig ikke slået nordmændene i en betydende kamp ved en slutrunde siden 2002.

Her vandt Danmark over Norge i EM-finalen – det var dengang, de danske stjerner hed Rikke Hørlykke, Karin Mortensen og Katrine Fruelund.

Men siden er det blevet til nederlag hver gang, der har været noget på spil ved en slutrunde.

Det blev godt nok til en sejr over Norge i 2012, da danskerne vandt en mellemrundekamp, men den var fløjtende ligegyldig for nordmændene, som allerede var videre i turneringen.

Altså er de rødhvide håndboldkvinder gået gennem 18 års sejrstørke mod Norge, når kniven har været for struben i slutrundesammenhæng.

Landstræner Jesper Jensen er bekendt med statistikken, men han mener ikke, den betyder noget i forhold til fredagens brag mod EM-favoritterne.

Han peger på, at Danmark pressede nordmændene i to testkampe kort før EM, og det har givet tro på, at magtforholdet nu endelig kan blive vendt på hovedet.

»De to kampe, vi spillede i Vejle, gav os jo på alle mulige måder troen på, at vi kan slå dem. Vi spillede jo lige op med dem i 45 minutter og var faktisk bedre end dem i begge kampe, så den der tro, vi har fået på tingene, og den selvtillid gør jo, at hvis vi står i samme situation, så er vi meget bedre rustet til det,« siger han og fortsætter:

»Og jeg tror, vi alle sammen vil tro, at hvis vi fører efter 45 minutter, at vi så kan vinde. Hvorimod sidste gang blev vi nok lidt nervøse for at vinde og tænkte 'åh nej, vi er ved at slå Norge', hvor vi på fredag vil tænke 'sådan, nu er vi ved at slå Norge',« lyder vurderingen fra landstræneren.

Han får opbakning fra målvogter Sandra Toft, som mener, at det danske spil lige nu er så potent, at man har en realistisk mulighed for at slå Norge.

»Det er alle spillets facetter, der kører lige nu. Vi står godt i forsvaret, som vi også gjorde sidste år. Vi løber kontra, hurtig midte og spiller godt angrebsspil. Alle byder ind med, hvad de kan. Det er super fedt at være en del af.«

»Vi hænger os ikke i statistikker. Det bruger vi ikke tid på. Vi ser kampen fredag som en, der forhåbentligt skal vindes. Den bliver svær, men det ville den blive uanset modstanderen i en semifinale,« siger den erfarne danske stjerne.

Optimismen er også intakt hos bagspilleren Kristina Jørgensen.

Viborg-profilen kan nemlig sagtens finde argumenter for, at 18 års forbandelse bliver ophævet fredag aften på halgulvet i Boxen.

»Vi vinder, fordi vi er skarpere end nogensinde lige nu. Hvorfor skulle vi ikke vinde? Vi har spillet godt, og vi har taget niveauet og rykket det. Vi er klar over, vi står over for en stor opgave, men vi kan matche dem på nogle parametre, hvor de også kan matche os,« siger Kristina Jørgensen.

Fredag aften cirka klokken 22 ved vi, om statistikken bliver brudt, og der er sket et – i hvert fald midlertidigt – magtskifte på den nordiske håndboldscene.